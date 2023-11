Al Lyrick di Assisi la magia del “Tilt – Christmas Tour”

La magia di Tilt a invadere Assisi, Tournè annuncia l’arrivo del Christmas Tour del Cirque Top Performers al teatro Lyrick dal 24 al 26 novembre

Grande spettacolo al teatro Lyrick di Assisi dove da venerdì 24 a domenica 26 novembre, nell’ambito della stagione Tourné – promossa da Aucma e Mea Concerti – va in scena il debutto 2023/2024 di “Tilt – Christmas Tour”, show unico al mondo che vedrà protagonista un cast composto dai migliori artisti dal Cirque du Soleil e dalle superstar mondiali del Nouveau Cirque.

La produzione, targata Le Cirque Top Performers, è pronta a emozionare, meravigliare e sorprendere di nuovo, con un atto unico di circa un’ora e trenta minuti, il proprio amato pubblico, presentando nuovi, affascinanti numeri al limite dell’immaginazione e delle capacità umane, in cui non sono coinvolti gli animali. Le Cirque Top Performers, che per l’occasione ha riunito arti circensi, musica, teatro e danza, è considerata dagli addetti ai lavori la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli. Spettacoli che non sono mai replica l’uno dell’altro, in quanto evolutive di volta in volta.

«Tilt – spiega Giampiero Garelli, founder, creator e guide di Le Cirque Top Performers, in vista dell’inizio del tour – è stata la nostra seconda “creatura” e oggi continua a collezionare incredibili successi di pubblico a qualsiasi latitudine. Non abbiamo fissato un punto di arrivo. Ogni data del “Christmas Tour 2023-2024” sarà più spettacolare di quella precedente, per emozionare e meravigliare di nuovo il nostro amato pubblico. Faremo tappa, per la prima volta in assoluto nella storia di Le Cirque Top Performers, nelle città di Assisi, Roma, Pescara, Bari, Catania e Napoli. Il cast internazionale è composto da ventinove artisti provenienti da Francia, Spagna, Italia e Ucraina. Siamo pronti a sorprendere e a incantare le platee di fronte alle quali ci esibiremo con uno show imperdibile: un atto unico di circa un’ora e trenta minuti impossibile da dimenticare».

In scena – Acclamato e applaudito in qualsiasi luogo, “Tilt” prende per mano lo spettatore, rendendolo partecipe sin dal primo istante e riducendo al minimo la distanza fra il pubblico e l’artista. Lo spettacolo, liberamente ispirato al film capolavoro “Ready Player One” di Steven Spielberg, ha entusiasmato il pubblico di ogni teatro in cui è andato in scena. “Tilt” è un viaggio fra realtà virtuale e mondo reale, ma dove tutto ciò che accade sul palcoscenico è vero. Novanta minuti a ritmo incalzante, senza interruzioni, traboccanti di energia e di spettacolarità. Ogni elemento artistico, coreografico, scenografico e musicale esalta le magnifiche performance. A rendere possibile tutto questo, un gruppo di top performers mondiali di prim’ordine, artefici di incredibili numeri – aerei e a terra – che emozionano e tolgono il respiro.

Lo show rilegge il mondo virtuale, per poi affermare quanto siano più importanti la realtà e i valori dell’amicizia, dell’alleanza, della verità e dell’amore. Ammirando le formidabili performance soliste e di gruppo – che tendono ai limiti dell’immaginazione e delle possibilità umane – si comprende appieno il messaggio di fondo di “Tilt”: un invito a vivere le proprie emozioni, a essere ciò che si è, a credere in se stessi e nelle proprie capacità; infatti, proprio come ricordano le parole del film di Steven Spielberg: «Per quanto dolorosa a volte sia, la realtà rimane l’unico posto in cui mangiare un pasto decente».

L’art director e guest star Anatolii Zalevskyi – La sua carriera è strepitosa. Artista di punta nelle produzioni più applaudite del Cirque du Soleil, Anatolii Zalevskyi ha vinto i premi internazionali più ambiti, fra i quali la medaglia d’Oro al Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi nel 1998 e il Clown d’Oro al Festival internazionale del Circo di Monte-Carlo nel 1999. Lunedì 25 settembre 2023 riceverà il prestigioso Salieri Award di Platino alla carriera. È acclamato in tutto il mondo e il suo Paese natale lo ha insignito del titolo di “Artista onorario dell’Ucraina”. Ha fondato un centro di formazione delle arti circensi e la compagnia Rizoma, dalla quale ha selezionato alcuni straordinari performer che, durante lo show di “Tilt”, condividono il palcoscenico con le altre superstar del Nouveau Cirque. È direttore artistico di “Tilt”, nonché protagonista in scena proprio con il numero che lo ha reso celebre e che lo ha eletto a stella mondiale: il suo romantico «White Act» è tra i momenti più suggestivi ed emozionanti dello spettacolo. Ciò che riesce a fare con il corpo è sorprendente: tutti i movimenti sono in armonia e perfetti. È una magnifica dimostrazione di forza, energia ed equilibrio. La sua performance è scandita da una colonna sonora evocativa, capace di far sognare il pubblico sin dal primo istante.

Orari: venerdì 24 e sabato 25 novembre alle 21, domenica 26 novembre alle 17.

Prevendite su circuito TicketOne

Sito ufficiale www.tourneumbria.it