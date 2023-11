“A Sua Immagine” su Rai 1 per la Giornata Mondiale dei Poveri

“A Sua immagine” e la Giornata Mondiale dei Poveri stamani su Rai 1. Poi, alle 12, l’Angelus recitato da Papa Francesco

La VII Giornata Mondiale dei Poveri indetta da Papa Francesco e da lui voluta con forza è una occasione importante per parlare di povertà nel nostro Paese e anche per capire quali e quanti sforzi faccia la Chiesa per sollevare gli ultimi dalla sofferenza e dal disagio.

Nella puntata di “A Sua immagine” in onda domenica 19 novembre alle 9.40 su Rai 1, in studio con Lorena Bianchetti, don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, il professor Luigino Bruni, economista e biblista della Lumsa di Roma e Benedetta Ferrone referente Caritas per i giovani e il volontariato.

Nel corso della trasmissione ci saranno diversi servizi per raccontare le molte realtà di aiuto e in collegamento Paolo Balduzzi dall’Aula Paolo VI per raccontare delle attività che il Papa ha voluto per i poveri in questa giornata. Alle 12.00 andrà in onda come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.