A ‘Fame d’amore’ su Rai 3 le storie di Ludovica, Camilla e Filip

Nella notte su Rai 3 torna l’appuntamento con “Fame d’amore”: il programma di Francesca Fialdini affronterà le storie di Ludovica, Camilla e Filip

È la storia di Ludovica, un’adolescente di 16 anni che da mesi è ricoverata in comunità, per autolesionismo e per avere tentato il suicidio, ad aprire il nuovo appuntamento con Fame d’amore, la docuserie che si occupa di disturbi mentali giovanili prodotta da Rai Approfondimento in collaborazione con Ballandi e condotta da Francesca Fialdini, in onda domenica 19 ottobre alle 23.15 su Rai 3. E ancora Camilla, anche lei sedicenne, che da anni soffre di una grave forma di anoressia. Infine, Filip, un ragazzo di 14 anni che soffre di depressione, e che fa abuso di farmaci e sostanze.

In ogni puntata viene mostrato il percorso di alcuni giovani, a partire dall’indagine del loro malessere e dalla comprensione delle loro sofferenze fino alla cura, alla guarigione e alla loro rinascita. I protagonisti sono da una parte i ragazzi, che soffrono di diverse forme di sofferenza emotiva, psicologica, mentale con le loro mamme e i loro papà, i loro amici e compagni; e dall’altra i terapeuti, gli psichiatri e gli psicologi, che lavorano con passione in strutture pubbliche o private, in ospedali o comunità e che si prendono cura di loro.