Sostenibilità: Casoni Fabbricazione Liquori tra le prime 100 aziende in Italia

Casoni Fabbricazione Liquori è tra le prime 100 aziende italiane top performer del Sustainability Award 2023

Antica distilleria e fabbrica di liquori italiana con sede a Finale Emilia (Modena) da oltre 200 anni, Casoni produce liquori e distillati distribuiti in Italia e nel mondo. Nata dalla passione per la tradizione e da sempre attenta a cogliere i nuovi trend di consumo e a tutte le novità del mercato, oggi si presenta anche come una delle aziende italiane più virtuose in tema di sostenibilità.

Il premio Sustainability Award è un riconoscimento riservato alle imprese italiane che si sono distinte nell’avvio e nell’implementazione di percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo, con l’obiettivo di generare valore per gli stakeholder e per la comunità.

“Un grande orgoglio essere riconosciuti da partner come Kongroupsinc, ELITE e da Forbes come azienda proiettata alla costruzione di un futuro sostenibile e inclusivo – commenta Manuel Greco, Trade Marketing Manager Casoni – La Terra è la risorsa più preziosa che abbiamo a disposizione. E Casoni ha fatto dello sviluppo sostenibile parte integrante del proprio DNA, predisponendo processi, sistemi e risorse in modo da ridurre il proprio impatto ambientale.”

Il Sustainability Award è un prestigioso riconoscimento riservato a quelle aziende che hanno dimostrato di perseguire una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per la comunità. Casoni si è sottoposta ad una valutazione indipendente dei due partner tecnici: la prima fondata sul modello di rating ESG sviluppato da ALTIS Advisory Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la seconda basata sulla metodologia di Reprisk.

"Per Casoni la sostenibilità è un valore strategico. Prosegue il nostro percorso di innovazione e crescita attivando le nostre migliori risorse per trasformare un concetto di sviluppo sostenibile virtuoso in una realtà quotidiana." conclude Greco.