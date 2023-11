“Sarà per un’altra volta” in scena al Teatro Ivelise

All’Ivelise “Sarà per un’altra volta”, testo originale di Romina Presicci e musiche composte da Pierdomenico Niglio, Gaze of Lisa, Regia Chiara Tarquini

“Sarà per un’altra volta”, testo originale di Romina Presicci, mette in scena una storia nella quale il mondo reale e – un aldilà – riescono a trovare un passaggio tra l’uno e l’altro attraverso le azioni di una giovane ragazza Delta, un’anima che scopre la vita ancor prima di nascere. Le musiche sono composte da Pierdomenico Niglio, Gaze of Lisa.

Il progetto è vincitore del terzo premio del Bando indetto dal Teatro Ivelise per la Nouvelle Saison 2023-2024.

Sinossi

Immaginiamo due dimensioni. Una dimensione terrena e una dimensione ultraterrena. Cosa accadrebbe se queste due dimensioni potessero influenzarsi a vicenda? È così che il Prediquà, il mondo delle anime, e la Terra sono inseriti in un meccanismo circolare. Proprio in questo modo Delta, un’anima in fuga, sconvolge la vita dei suoi futuri genitori scaturendo la perdita della bambina che stavano aspettando. Viene rinchiusa in una cella, dal suo maestro Ruggero che la invita a riflettere sui suoi errori. Ignara di ciò che le sta per accadere, costruisce accidentalmente un varco che collega i due mondi. Si ritrova catapultata sulla Terra, precisamente all’interno del salotto di Sergio e Camilla, i genitori che avrebbe avuto se avesse portato a termine il suo training. Questa scoperta la agita terribilmente, tanto da voler tornare indietro pur di non interfacciarsi con il loro dolore. Ruggero allora, le propone un gioco: “Guardiamo la loro vita. Vediamo come sono arrivati fino a qui”.

Autore Romina Presicci

Regia Chiara Tarquini

Con Marco Fabrizi, Silvia Ignoto, Romina Presicci, Francesco Sciascia, Davide Varone Kagel

ivelise.press@gmail.com (Belinda Romiti Ufficio Stampa)

Per informazioni:

tel: 06 8952 7016 www.teatroivelise.it