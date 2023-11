Edy in radio e in digitale con “Crocevia”

In radio e in digitale “Crocevia”: è il brano più introspettivo delle tre canzoni che Edy ha scelto per inaugurare il suo percorso trap

Quanta forza ci vuole per passare attraverso le emozioni più distruttive e accettare il cambiamento? Cosa fare una volta attraversato il dolore, il pianto e la fatica? EDY lo racconta in CROCEVIA, il brano più introspettivo delle tre canzoni che ha scelto per inaugurare il suo percorso trap.

Dopo SAMURAI e LA SPIAGGIA MI AMMAZZA, in CROCEVIA EDY sceglie di scrivere ancora una volta in prima persona. Racconta la depressione provata dopo il COVID e di come, ad un certo punto, si sia trovato davanti ad un bivio: da un lato un nuovo disco pop, già finito (dopo il successo di VARIAZIONI), ma che non lo rappresentava più; dall’altro una strada fatta di istinto, intuizione, l’urgenza di ritornare alle radici punk e mixarle con le sonorità trap. In poche parole, un nuovo inizio. EDY ha deciso di intraprendere la seconda strada, un percorso autentico e privo di compromessi. CROCEVIA, infatti, rappresenta la scelta.

Attraverso una profonda e sofferta introspezione EDY parla del dolore soffocante, dei silenzi e, in parallelo, dei mali della sua generazione. Una generazione che provocatoriamente dice ancora “non ho lasciato niente”. Come se fosse una generazione incompiuta, incapace di generare davvero, ricevere o investire, “troppo giovane per avere l’oro e troppo vecchia per avere promesse”. Una generazione condannata al fallimento.

