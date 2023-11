Atp Finals, Sinner leggendario: travolge Medvedev e vola in finale

Atp Finals: Jannik Sinner ottiene la terza vittoria consecutiva su Daniil Medvedev e diventa il primo italiano in finale nella storia del torneo

Non si è ancora conclusa la favola di Jannik Sinner alle Atp Finals di tennis in corso a Torino, e ora manca solo il lieto fine. Il tennista altoatesino, dopo aver battuto nel girone di qualificazione Tsitsipas, Djokovic e Rune, si esalta anche nella semifinale contro Medvedev e vola in finale.

Ad attenderlo uno tra Djokovic e Alcaraz, che si sfideranno stasera alle ore 21. Comunque vada, per Sinner si registra già un record: è, infatti, il primo italiano in finale nella storia del torneo.

Per la terza volta in due mesi Daniil Medvedev cede di fronte al campione italiano, che stavolta si impone per 2 set a 1: 6-3, 6-7, 6-1 il finale di fronte ai 12mila del Pala Alpitour in visibilio.

“Sento che stiamo andando nella direzione giusta. Domani c’è un’altra partita importante, vedremo come andrà. Nella mia testa l’importante è capire come crescere come giocatore – ha detto Jannik a fine partita -. Mi sto anche divertendo: è un privilegio essere qua, c’è la pressione ma anche l’energia del pubblico. E domani c’è da dare il massimo”