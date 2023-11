Aperte le iscrizioni per il Master di I livello in “Epilessia in età evolutiva: valutazione neuropsicologica e trattamento”. Le domande di ammissione entro il 15 gennaio 2024

Aperte le iscrizioni per il Master Universitario di I livello in “Epilessia in età evolutiva: valutazione neuropsicologica e trattamento”. Il corso è organizzato dall’Università LUMSA in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

L’obiettivo del percorso formativo è di fornire ai partecipanti le conoscenze specifiche per il corretto inquadramento diagnostico e terapeutico dell’Epilessia, un disordine del cervello che colpisce l’1% della popolazione e nella metà dei casi esordisce in età pediatrica. Nel corso delle lezioni sarà dedicata particolare attenzione alla valutazione delle comorbidità neuropsichiatriche in età evolutiva che sono in parte dovute alla patologia di base, in parte alle crisi epilettiche e ai farmaci anti-epilettici.

Il corso è rivolto a medici, operatori sanitari ospedalieri, psicologi e neuropsichiatri infantili. Le lezioni si svolgeranno sia in presenza che a distanza, per una durata di 13 mesi.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro il 15 gennaio 2024, secondo le modalità descritte nella pagina dedicata al Master disponibile sul sito dell’Università LUMSA.