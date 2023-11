A Buongiorno Benessere su Rai 1 si parla della febbre alta

La febbre alta negli adulti tra i temi della puntata di Buongiorno Benessere in onda questa mattina su Rai 1: le anticipazioni

Come ci dobbiamo comportare in presenza di febbre alta negli adulti? A“Buongiorno Benessere”, in onda sabato 18 novembre alle 10.30 su Rai 1 lo spiegherà il Prof. Carlo Selmi, responsabile dell’Unità Operativa Reumatologia e Immunologia Clinica IRCCS Humanitas di Milano. A seguire, il Prof. Ezio Di Flaviano, nutrizionista, darà suggerimenti sui cibi da assumere e quelli invece da evitare quando si ha l’influenza.

E ancora, il Prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenterà le notizie su salute e medicina della settimana. Il dott. Marco Martinelli, chimico, mostrerà poi come rimuovere le macchie più difficili dai tessuti. Nella seconda parte del programma, il dott. Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, mostrerà come congelare e scongelare gli alimenti in modo corretto. E ancora, con la dott.ssa Giuseppina Ricci, medico estetico, ci sarà un focus su come eliminare le macchie dalla pelle.

Il Prof. Luca Richeldi, direttore UOC Pneumologia presso il Policinico Gemelli di Roma, spiegherà come calmare la tosse. A seguire, il Prof. Giulio Pompilio, direttore scientifico del Centro Cardiologico Monzino IRCCS di Milano, parlerà delle cause più frequenti dell’infarto. In conclusione, il consueto spazio dedicato alle ricette della salute con lo chef Alessandro Circiello.