X Factor 2023: Morgan nella bufera per le frasi su Francesca Michielin

Animi infuocati al tavolo dei giudici nella quarta puntata dei live di X Factor 2023: bufera su Morgan per le parole contro Francesca Michielin e Fedez

Momenti di tensione a X Factor 2023. Il quarto appuntamento con i live ha visto un tutti contro tutti, ma non solo per gli artisti sul palco. Animi infuocati al tavolo dei giudici, che durante il corso della serata non si sono fatti mancare accese discussioni che hanno rubato la scena all’anima dello show. In particolare, al centro della bufera è stato Morgan, protagonista di qualche scivolone di troppo contro i suoi colleghi.

X FACTOR 2023, MORGAN CONTRO TUTTI

Come racconta l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), nella prima parte del quarto live di X Factor 2023 è tornato il momento ‘giostra’, che ha decretato la prima delle due eliminazioni della serata. A lasciare il programma è stato Selmi, cantante della squadra di Morgan. L’ex leader dei Bluvertigo ha polemizzato subito sulla scelta dei brani per il suo team, a suo dire ‘pezzi imposti’. Ma lo scontro vero è andato in scena nella seconda parte dello show, con un Morgan contro tutti che ha tenuto banco fino alle battute finali. Dopo aver battibeccato con Dargen D’Amico sul ‘rispetto’ che si dovrebbe avere nei confronti dei musicisti, il giudice ha lanciato una battuta al vetriolo contro Francesca Michielin. Dopo aver insinuato di essere vittima di un complotto, Morgan ha lanciato una battuta infelice contro la conduttrice, rea di aver provato a richiamare i giudici all’ordine. “Ti aspetta Ivan Graziani di là. Sta parlando con Annalisa”, ha tuonato il giudice, prendendosi i fischi del pubblico. Subito Fedez è intervenuto in difesa di Francesca, cercando di calmare le acque, ma Morgan ha avuto da dire anche contro di lui: “Sei troppo depresso per fare lo psicologo”.

LA BATTUTA SU IVAN GRAZIANI

Nella scorsa puntata di X Factor, Francesca Michielin ha fatto una gaffe di cui si è parlato per una intera settimana. La conduttrice, parlando con gli ospiti Colapesce e Dimartino, ha chiesto come era stato lavorare con Ivan Graziani, forse non sapendo che il cantautore è morto nel 1997.