Per Schwazer niente Olimpiadi, Anita rischia la squalifica: cosa è successo al Grande Fratello

Cosa è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello. Ciro conferma la bestemmia di Anita, Schwazer fuori dalle Olimpiadi in diretta: “Decisione profondamente sbagliata”

È stata eletta la ‘preferita’ della casa del Grande Fratello– insieme a Beatrice Luzzi-, ma Anita Olivieri non raccoglie nessuna simpatia sui social.

“Credevo mi avessero ammonita per tutti gli inciampi che ho fatto. Come minimo sono espulsa“, aveva detto lei, parlando della ‘chiamata’ del Grande Fratello. Tra gli ‘inciampi’ si annoverano anche le bestemmie. Le ha dette o no? Il pubblico è sicuro di sì e questa percezione è involontariamente confermata anche dal concorrente Ciro, il quale, in un video che rimbalza sui social, fa riferimento all’espulsione per “il fatto della…”. Della cosa? Il riferimento non può che essere alla bestemmia, dicono gli utenti, scandalizzati per la sua mancata espulsione.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Al Gf scoppia il caso mutande, ennesimo litigio tra Anita e Beatrice

ALEX SCHWAZER FUORI DALLE OLIMPIADI

Durante la puntata del 16 novembre momento molto amaro per Alex Schwazer: gli è stato comunicato che la Wada, agenzia mondiale antidoping, ha detto no alla sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. E dire che il campione altoatesino aveva accettato di partecipare al Grande Fratello, solo a condizione di potersi allenare proprio in vista dei Giochi Olimpici.

“La decisione mi è stata annunciata dopo due anni e non è stata favorevole, sono dispiaciuto- ha detto l’atleta-. Ritengo sia profondamente sbagliata perché non è presa in maniera neutra ma credo di pagare il fatto di non aver mai accettato il verdetto della giustizia sportiva e aver lottato per la mia innocenza”.

ARRIVA PERLA, MUGHINI VA VIA

Finalmente è entrata nella casa Perla, la ex di Mirko, finora fermata dal Covid. La coppia era uscita divisa da Temptation Island, con l’idillio rotto dalla tentatrice Greta, attuale fidanzata del ragazzo di Rieti. Come prenderà l’arrivo di Perla nella casa più spiata d’Italia.

La puntata del 16 novembre registra anche l’addio del giornalista Giampiero Mughini, che ieri è uscito dalla Casa. “Ho un libro da consegnare a dicembre”, ha dichiarato.