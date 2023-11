Al Grande Fratello scoppia la lite per le mutande tra Anita e Beatrice

“Anita è senza mutande mentre fa fitness”: al Grande Fratello scoppia la lite per le accuse di Beatrice e lei risponde mettendosele sopra ai pantaloni

Mutande sì o mutande no? Dopo il panino-gate dello scorso anno, al Grande fratello nell’edizione ripulita si apre il caso mutande. Con Beatrice che ‘accusa’ Anita di non indossare le mutande durante la lezione di fitness di Jill Cooper dei giorni scorsi e lei che si risente moltissimo e dopo qualche ora, per ripicca, si infila un bel tanga bianco sopra i pantaloni e va a parlarle intimandole di non parlare più di lei e di smetterla di criticarla. La scenetta è stata mostrata ieri sera durante la diretta del Grande Fratello del 14 novembre. Ma Anita non molla e insiste Anche oggi, infatti, si è di nuovo messa le mutande sopra i leggings. Stavotla sono rosse e fatte a culotte. E lei se ne gloria così: “Due paia di mutande in questi momento, una sopra e una sotto”. L’insistenza non è piaciuta al web: in rete, infatti, questa sceneggiata anti-Beatrice ha suscitato molte critiche di utenti che la accusano di avere un atteggiamento “da bambina” che “non fa più ridere”.

LEGGI ANCHE: Perla stoppata dal Covid, ma è ancora amore: al Gf Mirko piange per lei

LO SCONTRO SULLE MUTANDE

Questi i fatti: tra Beatrice Luzzi e Anita non è mai corso buon sangue, di fatto. Hanno più volte avuto scontri, sono girate maldicenze, Anita è sempre stata una delle più agguerrite protagoniste del fronte anti-Beatrice. Tra le due, proprio nei giorni scorsi, c’era stata una sorta di chiarimento. Ma poche ore è successo il grave episodio delle mutande. Beatrice, verso la fine della lezione di fitness, è intervenuta ad alta voce, quasi urlando, per dire “Ma Anita non ha le mutande!“. Due volte. Anita, muta alla prima, ha risposto “Sì, le ho”.

E poi è esploso il resto. Mentre lei stava parlando con le altre ragazze dell’accaduto, Beatrice si è avvicinata dicendo che continuava a sentire nominare il suo nome e la cosa le dava fastidio. Anita è esplosa di rabbia: “Ma perché tu guardi il mio sedere, ma sei mia madre?”. Beatrice le ha detto che secondo lei fare sport in quel modo era “indecente” e che non era bello stare così “con il culo di fuori“. Anita era un fiume in piena: le ha detto che con l’uscita sulle mutande aveva fatto una figura barbina (“Sai cosa significa barbina?“), che aveva urlato come “una ragazzina invidiosa” del suo sedere e che si stava comportando come una “immatura”, “infantile“, “liceale“. Beatrice si è mostrata stupita all’idea dell’invidia e in confessionale ha detto che Anita le era parsa “una streghetta a mitraglia di una ferocia incredibile“. Ad Anita ha detto, pacatamente: “Ti sei comportata in modo molto aggressivo e maleducato”.

Poco dopo, poi, c’è stata la scena magistrale delle mutande calzate sopra i pantaloni: Anita si è infilata un tanga bianco su un paio di pantaloni cargo e poi si è presentata da Beatrice. Dopo un breve scambio, l’ha poi liquidata così, ridendo ironica: “Non voglio più sentirti, parli da sola. Sono tutti contro di te, sei ridicola, stanno tutti a ridere“. Beatrice, di rimando, con molta flemma le ha risposta: “Mamma mia Anita sei proprio una brutta persona“.

IL SENSO DEL PUDORE

Dopo la trasmissione della clip, l’episodio è stato commentato in studio. Beatrice ha difeso il proprio intervento sulle mutande, dicendo che c’è “un senso del pudore” che assume secondo lei un particolare valore “all’interno di una comunità”. E quindi il suo richiamo ci stava e lei non si è pentita di aver esternato platealmente la presunta assenza delle mutande. Anita ha replicato che lei a 26 anni fa quello che vuole. Signorini, Cesara Buonamici e anche lo studio non sembrano parteggiare per Beatrice, stavolta. Mughini è intervenuto per dire che “il senso del pudore è assolutamente personale“.

IL WEB CONTRO ANITA

Il web in compenso trova perfida e maligna Anita. E in tanti continuano a dire che vorrebbero vederla fuori dalla casa. Uno dei motivi di antipatia di Anita è anche la presunta ‘raccomandazione’ che lei avrebbe avuto per arrivare all’interno del programma. Avrebbe infatti detto, in qualche clip che la rete ha condiviso già nelle scorse settimane, che lei non aveva dovuto fare “nessun provino”. Molti sostengono che avrebbe una conoscenza particolare con uno degli autori del programma.

“UNA BAMBINA DI DUE ANNI”

Oggi le nuove immagini di lei con le mutande nuovamente indossate sopra i leggings stanno sollevando solo reazioni di seccatura: “Anita quanto dai ridere.. ma sai cosa farà ancora più ridere? Quando te ne andrai e tornerai nel dimenticatoio da dove sei arrivata”. E ancora: “Ma Anita almeno la fase dell’asilo l’ha superata? A me non sembra proprio, il bello è che pensa anche di essere divertente”. Un altro commento dice: “Anita ancora manda avanti sta pantomima delle mutande perché è l’unica cosa che sa fare per far ridere quei quattro imbecilli che le stanno intorno, pensando di essere divertente quando in realtà è solo una cretina di due anni”.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).