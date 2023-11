L’oroscopo di oggi, venerdì 17 novembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 17 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Bisogna pensare a quello che vuoi fare nel corso dei prossimi giorni, per chi ha già un amore è in un periodo di conferme, altri potrebbero fare un incontro speciale.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Dovresti risparmiare soldi, perché si rischia di avere qualche problema… Oggi è meglio evitare di mettersi contro qualcuno, specie se è un capo o un superiore…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Buone prospettive, potresti fare qualcosa di importante, portare avanti le iniziative a cui tieni. Discutere o polemizzare con una persona nata sotto il tuo stesso segno sarà più facile. Non sottovalutare un consiglio prezioso.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Se hai discusso con qualcuno nel corso degli ultimi giorni, questa è la serata migliore per fare pace. Buone notizie possono arrivare, soprattutto in questo periodo non mancherà un’occasione per metterti in mostra di più.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Anche le coppie che convivono da poco si trovano in una condizione di lieve disagio; uno dei due scarica frustrazioni di lavoro nella coppia. Qualche problema con il denaro…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Spese per un guasto, hai speso di più per riparare qualcosa, in casa o in ufficio. Il problema è che ci sono molte responsabilità e anche tanta agitazione da tenere sotto controllo, pomeriggio migliore.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Rifletti sui cambiamenti da fare. Non aver timori, perché spesso sono le ansie a bloccarti, non scaricare le colpe sugli altri.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Oggi non è facile mantenere la calma, troppe tensioni e troppe situazioni da tenere sotto controllo. E’ probabile che tu debba risolvere un problema di lavoro o di denaro, difenditi da accuse ingiuste.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Tra qualche tempo pure le emozioni del cuore saranno più facili da gestire, tuttavia in questo periodo sembri in collera con tutti o un po’ troppo agitato.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Muoviti con prudenza, soprattutto in amore, infatti bisogna fare attenzione alle discussioni. Come al solito hai caricato sulle tue spalle anche responsabilità che non ti competono.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi potresti lasciarti prendere da qualche momento di disagio o nervosismo. In amore sembra che alcune storie abbiano fatto il loro tempo. Nelle relazioni di lunga data sarebbe necessario un po’ di vigore.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Evita che qualsiasi tipo di pensiero negativo possa lambire la tua testa; fai che le ansie non riescano a bloccare le speranze nella vita. Giornata di discorsi d’amore, ma a te interessano i fatti…