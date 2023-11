Mobilità sostenibile: a Milano Wetaxi e Zity uniscono le forze

Wetaxi, startup innovativa torinese, partner tecnologico dei radiotaxi italiani, prosegue il suo viaggio verso una mobilità sempre più intermodale e sostenibile

Wetaxi, startup innovativa torinese, partner tecnologico dei radiotaxi italiani, che per prima ha introdotto in Italia il taxi condiviso e la Tariffa Garantita, prosegue il suo viaggio verso una mobilità sempre più intermodale e sostenibile.

Nell’ambito del MaaS4Italy – Milano, il progetto finanziato con i fondi del Pnrr che prevede l’integrazione di più servizi di trasporto pubblico e privato in un’unica piattaforma, di cui Wetaxi è uno dei MaaS Operator, annuncia una nuova partnership con Zity, il servizio di car sharing di veicoli 100% elettrici.

Da oggi a Milano, gli utenti possono noleggiare un veicolo Zity direttamente dalla piattaforma Wetaxi, senza la necessità di passare a un’altra app per l’intero viaggio: l’utente potrà registrarsi, utilizzare il servizio e pagare direttamente dall’app Wetaxi.

“La mobilità – precisa Massimiliano Curto, CEO di Wetaxi – è un sistema complesso all’interno del quale solo la sinergia tra trasporto pubblico non di linea (taxi), trasporto pubblico di linea (ATM a Milano), treno e servizi di sharing può avere un impatto decisivo nel ridurre il numero di veicoli privati che ogni giorno intasano le strade delle nostre città. La collaborazione con una realtà importante come Zity, in una città complessa come Milano, è per noi estremamente importante perché rappresenta un ulteriore tassello nel comporre il puzzle della mobilità del futuro, sempre più smart, intermodale e sostenibile”.

Wetaxi e Zity, una partnership per rendere la mobilità a Milano ancora più green. Il servizio di car sharing Zity è arrivato a Milano nel luglio 2022 e attualmente conta più di 80.000 utenti registrati. Durante questo periodo si è affermato come uno dei leader nella mobilità condivisa elettrica, superando i 2 milioni di chilometri percorsi e evitando l’emissione di oltre 242 tonnellate di CO2 nell’atmosfera.

“Siamo felici – commenta Javier Mateos, CEO di Zity by Mobilize – di poter collaborare con Wettaxi. Condividiamo entrambi l’obiettivo di facilitare la mobilità nelle città offrendo un servizio che favorisce il trasporto intermodale e accessibile ai cittadini di Milano”.

Wetaxi AllinOne, un vantaggio per tutti. Nel nostro Paese, ancora di più di quanto succede nel resto d’Europa, vi è una forte spinta alla crescita di sistemi di mobilità MaaS (Mobility As A Service) anche grazie all’iniziativa MaaS4Italy e alle sperimentazioni nelle principali città italiane (Milano e Roma in testa).

Il MaaS è un coadiuvante nella crescita dei singoli servizi che compongono il sistema di trasporti (taxi, car sharing, treno e trasporto pubblico locale). Grazie ad una combinazione sinergica di questi servizi potremo ridurre progressivamente la fetta della mobilità privata per spostare l’equilibrio su sistemi di mobilità integrati, condivisi e sempre pronti a soddisfare le esigenze di trasporto dei cittadini quando necessario. Un vantaggio, quindi, per chi vive le città, per chi le amministra e per tutti i player che, a vario titolo, operano nel settore trasporti.