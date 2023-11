Francesco Taverna nelle librerie con “Ciao, io sono Chico”

Arriva in libreria il cagnolino più amato del web, da milioni di f(r)ollowers, con un libro di Francesco Taverna super divertente e tenero, per grandi e piccini!

In tutte le librerie la raccolta, riccamente illustrata, di alcune delle più incredibili e divertenti avventure del cagnolino Chico e del suo papà Francesco Taverna, tra cicolata e corse in libertààà.

«Sono orgoglioso di essere le mani, prestate a Chico, che hanno scritto questo libro – dice Francesco Taverna, musicista ma ancora più conosciuto come “il papà di Chico, il ricciuto, scatenato e simpatico cagnolino che spopola sul web –. Chico ha cura delle cose semplici, ci insegna ad apprezzarle. Le trasforma nelle più incredibili avventure mai viste, mai lette! La mia casa non ha le porte, esattamente come il giorno in cui è arrivato Chico, non potevo permettermele. Molti potrebbero pensare che non sia adatta a ospitare neppure un amico a cena; altri, con un po’ di FANTASIA, potrebbero dire che è un luogo senza confini in cui vivere liberamente. Un po’ come questi fogli, uno sopra l’altro sono semplicemente un libro… oppure possono diventare uno spazio infinito per le più semplici e magiche avventure».

Ciao, io sono Chico è un libro per tutti, per chi ha un cane o lo vorrebbe o per chi, semplicemente ha voglia di leggerezza e allegria. Contiene storie arricchite di divertenti illustrazioni, avventure che ancora non sono mai state raccontate sul suo canale youTube e sui social. Tra queste: quando è andato nel bosco ed è diventato il leone Gagiangi, quando ha festeggiato il compleanno, quando è andato a Londra e tantissime altre storie!

Un libro che, come i suoi canali, ha lo scopo di strappare un sorriso a grandi e piccini, magari dopo una giornata impegnativa al lavoro o i compiti di scuola, grazie al musetto irresistibile del suo protagonista e alle sue marachelle. Il tutto sempre sottolineando l’importanza del rispetto per i quattro zampe e per le regole che permettono di farli vivere felici e al sicuro accanto a noi. D’altronde Chico è talmente divertente di suo che non c’è bisogno di inventare nulla, basta accendere la telecamera e fa tutto da solo! Mettere su carta le sue avventure è un ulteriore modio di portare allegria a chi lo segue.