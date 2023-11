Ecco quanto gli utenti Inail sono soddisfatti dei servizi

Con 33.583 questionari raccolti complessivamente, in costante aumento rispetto agli anni precedenti, l’indagine di Customer satisfaction 2022 dell’Inail si è svolta su tutto il territorio nazionale per quattro settimane a partire dal 21 novembre scorso. Nel periodo della rilevazione sono stati invitati a compilare i questionari online gli utenti che hanno usufruito dei servizi erogati dall’Istituto nell’ultimo anno. Per la categoria dei lavoratori, sono stati interpellati gli infortunati, le persone affette da malattia professionale, i titolari di rendita, i loro eventuali delegati e i funzionari di patronato. Per la categoria aziende, invece, hanno risposto i datori di lavoro, i consulenti/intermediari, gli incaricati di associazione di categoria, i fattorini e i commessi.

Il miglior risultato riguarda l’accessibilità delle sedi. Considerando che il giudizio è espresso su una scala a cinque valori, il giudizio medio complessivo a livello di Istituto sul totale dei servizi erogati è stato pari al 3,90, una sintesi del 4,06 relativo ai servizi specifici e del 3,74 dei servizi generali. Nel dettaglio, i servizi generali registrano un miglior risultato per la domanda sull’accessibilità delle sedi (3,92), mentre il valore più basso riguarda la disponibilità di informazioni per presentare i reclami (3,40).

Otre il 90% dei partecipanti ha fornito commenti o suggerimenti. Il 93,7% delle persone che hanno aderito all’indagine ha fornito un commento a testo libero o un suggerimento per migliorare i servizi dell’Inail. Per approfondire i risultati della rilevazione è possibile consultare il Report di sintesi a livello nazionale disponibile al link indicato in basso.