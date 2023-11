Costipazione funzionale refrattaria: disponibile una nuova opzione di cura

Il trapianto di microbiota “lavato” ha migliorato lo sforzo, le feci dure e ha ridotto la frequenza delle feci tra i pazienti con costipazione funzionale refrattaria

Il trapianto di microbiota “lavato” ha migliorato lo sforzo, le feci dure e ha ridotto la frequenza delle feci tra i pazienti con costipazione funzionale refrattaria, con una maggiore efficacia riportata con ulteriori cicli di trattamento. È quanto riportato su BMC Gastroenterology.

Secondo la prima indagine epidemiologica globale, i disturbi gastrointestinali funzionali, inclusa la stitichezza funzionale (FC), sono altamente diffusi in tutto il mondo e colpiscono oltre il 40% della popolazione. Negli adulti, il tasso di prevalenza stimato della FC è dell’11,7% a livello mondiale generando un impatto negativo sulla qualità della vita e comportando elevati costi sanitari.

La FC è basata sui sintomi, di origine non organica e comunemente diagnosticata secondo i criteri Roma IV; inoltre, i sintomi della FC variano tra i diversi pazienti.

La fisiopatologia della stitichezza funzionale è considerata multifattoriale e la disbiosi del microbiota intestinale è uno di questi fattori importanti. Sebbene le caratteristiche del microbiota intestinale correlate alla FC siano incoerenti, prove emergenti [5,6,7,8] indicano che la modulazione del microbiota intestinale favorisce i pazienti con FC. Il trapianto di microbiota fecale (FMT) è riconosciuto come un trattamento emergente attraverso la ricostruzione del microbiota intestinale, in particolare per la stitichezza refrattaria.

Il trapianto di microbiota cosiddetto “washed” quindi “lavato” è un metodo di trapianto di microbiota simile al tradizionale FMT (fecal microbiota transplantation) ma con una modifica viene utilizzato un microbiota lavato e preparato da un sistema di separazione intelligente dei microrganismi e non il classico microbiota fecale.

Liquan Wu, dell’Università Farmaceutica del Guangdong e colleghi, autori del lavoro, hanno scritto: “il WMT ha dimostrato di essere superiore al microbiota fecale in termini di sicurezza, controllo di qualità ed efficacia nel trattamento dei disturbi della flora batterica”.

Hanno continuato: “Tuttavia, è difficile valutare quantitativamente l’efficacia complessiva del WMT per la stitichezza funzionale”.

In un’analisi retrospettiva, i ricercatori hanno raccolto dati su 63 pazienti (età media, 60,8 anni; 54% donne) con costipazione funzionale refrattaria (FC) sottoposti a un totale di 112 cicli di WMT. I pazienti sono stati monitorati per circa 24 settimane dopo il primo ciclo di WMT tramite visite ospedaliere e interviste telefoniche.

Gli esiti primari includevano il miglioramento degli obiettivi terapeutici, come tensione, feci dure ed evacuazione incompleta, nonché la risposta complessiva alle settimane 4, 8 e 24. Gli esiti secondari includevano tassi di remissione clinica e miglioramento, frequenza delle feci, punteggio di costipazione sulla scala Wexner, punteggio secondo la Bristol Stool Form Scale (BSFS) ed eventi avversi.

Secondo i risultati, i pazienti sono stati sottoposti a uno (n=37), due (n=10), tre (n=9) o quattro (n=7) cicli di WMT.

Al basale, i reclami dei pazienti includevano tensione (95,2%), feci dure (90,5%), evacuazione incompleta (22,2%), senso di ostruzione anorettale (14,3%) e diminuzione della frequenza delle feci (73%).

I risultati hanno mostrato tassi di miglioramento alle settimane 8 e 24 rispetto a tensione (rispettivamente 45,6% e 35%), feci dure (42,9% e 38,6%), evacuazione incompleta (45% e 35,7%), senso di ostruzione anorettale (55,6% e 35,7%) 44,4%) e diminuzione della frequenza delle feci (60,9% e 50%).

I tassi di risposta complessivi alle settimane 4, 8 e 24 sono stati rispettivamente del 49,2%, 50,8% e 42,9%, mentre i tassi di remissione clinica e miglioramento clinico hanno raggiunto il loro picco al 54% e 68,3% alla settimana 4.

Frequenza delle feci, punteggio BSFS e anche il punteggio Wexner sulla costipazione è migliorato rispetto ai valori basali.

I ricercatori hanno riferito che il 12,7% dei partecipanti ha manifestato 22 eventi avversi correlati al trattamento durante la procedura e il follow-up, tra cui diarrea (7% e 0,9%, rispettivamente), dolore addominale (3,6% e 0,9%) e gonfiore (3,6% e 1,8%). %) erano i più comuni. Non sono stati segnalati eventi avversi seri.

“Il WMT è efficace nel trattamento degli obiettivi terapeutici refrattari correlati alla costipazione funzionale refrattaria, in particolare feci dure e tese e diminuzione della frequenza delle feci”, hanno concluso Wu e colleghi. “L’efficacia aumenta con più di un ciclo di WMT. Tuttavia, è necessario uno studio prospettico su larga scala per confermare ulteriormente i benefici del WMT per la FC in termini di bersagli terapeutici”.

Liquan Wu et al., Efficacy of washed microbiota transplantation for therapeutic targets of refractory functional constipation and the influencing factors: a single-center, retrospective, 24-week follow-up study. BMC Gastroenterol. 2023 Aug 28;23(1):291.

leggi