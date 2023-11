Amazon anticipa il Black Friday: da oggi e per 10 giorni sconti e offerte

Black Friday anticipato: da oggi fino al 27 novembre, giorno del Cyber Monday, Amazon propone una serie di offerte, sia lampo che giornaliere, su tutti i tipi di prodotti

Il più grande evento di acquisti dell’anno è ormai alle porte. Venerdì 24 novembre è Black Friday, giornata di shopping nata negli Usa ma ormai trapiantata anche nel resto del mondo. Il ‘venerdì nero’ arriva puntuale ogni anno il giorno dopo il Ringraziamento, e come sempre, centri commerciali, negozi, siti e-commerce, aderiscono all’iniziativa con sconti imperdibili. Tra questi non può mancare Amazon, che anche quest’anno lancia non uno, ma ben 10 giorni di offerte.

IL BLACK FRIDAY DI AMAZON

Da oggi fino al 27 novembre, giorno del Cyber Monday, Amazon propone una serie di offerte, sia lampo che giornaliere, su tutti i tipi di prodotti, consentendo ai clienti di ottenere sconti importanti su tecnologia, articoli per la casa, abbigliamento, giocattoli e altro ancora. È un ottimo modo per spuntare gli articoli dalla lista della spesa natalizia senza dover pagare il prezzo intero. I clienti possono anche ricevere notifiche di offerte personalizzate da Alexa fino a 24 ore in anticipo sugli articoli idonei nella lista dei desideri, nel carrello o nell’elenco ‘Salvati per dopo’.