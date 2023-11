Sindrome di Dravet: terapia oligonucleotidica antisenso efficace

Da Stoke Therapeutics Inc. nuovi dati positivi riguardanti la terapia oligonucleotidica antisenso proprietaria per il trattamento della sindrome di Dravet

Al Congresso internazionale sull’epilessia, che si è tenuto a Dublino, sono stati annunciati da Stoke Therapeutics Inc. nuovi dati positivi riguardanti la terapia oligonucleotidica antisenso proprietaria per il trattamento della sindrome di Dravet (denominata STK-001).

Secondo un comunicato di Stoke, i risultati degli studi di fase 1/2a in corso (MONARCH e ADMIRAL), lo studio di estensione in aperto SWALLOWTAIL, nonché l’analisi farmacocinetica degli studi clinici, hanno mostrato correlazioni tra una superiore esposizione al farmaco e una maggiore riduzione della frequenza delle crisi.

Le analisi ad interim di MONARCH e ADMIRAL hanno mostrato che dosi singole e multiple di STK-001 fino a 70 mg erano generalmente ben tollerate, mentre i pazienti trattati con due o tre dosi iniziali da 70 mg hanno sperimentato riduzioni mediane significative e sostenute della frequenza delle crisi convulsive dell’80% (n = 6) a 3 mesi e dell’89% (n = 3) a 6 mesi dopo l’ultima dose rispetto al basale.

Inoltre, Stoke ha riferito nel comunicato che i risultati di sicurezza in SWALLOWTAIL erano coerenti con quelli di MONARCH e ADMIRAL, ad eccezione di una maggiore incidenza di aumento della proteina CSF (cerebrospinal fluid); peraltro, sono state osservate riduzioni durature della frequenza delle crisi convulsive durante tutto il corso del trattamento.

I dati dell’estensione in aperto hanno anche indicato miglioramenti sostanziali nella cognizione e nel comportamento dal basale a 12 mesi con il dosaggio continuato di STK-001.

Possibile prima prova di un farmaco modificante la malattia

«I dati degli studi in corso su STK-001 forniscono la prima prova di un farmaco modificante la malattia per la sindrome di Dravet» ha detto Helen Cross, direttrice dell’University College London Great Ormond Street Institute of Child Health, consulente onoraria in neurologia pediatrica e ricercatrice principale dello studio ADMIRAL.

«L’obiettivo principale di questi studi è valutare la sicurezza e la tollerabilità del farmaco, nonché stabilire la selezione della dose per studi futuri. È importante sottolineare che all’interno di questi dati possiamo ora vedere un modello differenziato di risposta emergente tra gli 11 pazienti trattati con due o tre dosi iniziali da 70 mg» ha aggiunto Cross.

«Inoltre», ha detto, «i dati dello studio di estensione in aperto che sta valutando il dosaggio in corso a livelli più bassi hanno mostrato, per la prima volta, miglioramenti in più misure di cognizione e comportamento tra i pazienti che sono stati altamente refrattari ai farmaci anti-comiziali standard».

Presto nuovi dati per avviare una sperimentazione di fase 3

Secondo il comunicato, l’analisi farmacocinetica ha prodotto una relazione positiva tra l’esposizione cerebrale a STK-001 e la frequenza delle crisi convulsive in 61 partecipanti, con una relazione esposizione-crisi che mostra una significativa tendenza negativa (R = -0,23, P < 0,001). È probabile che questi risultati identifichino una dose ottimale per uno studio di fase 3 pianificato della nuova terapia, ha riferito la società.

«I nostri risultati clinici fino ad oggi mostrano che i pazienti trattati con STK-001 hanno sperimentato riduzioni sostanziali e sostenute delle convulsioni e, soprattutto, miglioramenti nella cognizione e nel comportamento» ha detto Barry Ticho, chief medical officer di Stoke Therapeutics. «I nuovi dati del nostro modello farmacocinetico forniscono ulteriore fiducia negli effetti osservati di STK-001».

Stoke dovrebbe rilasciare ulteriori dati relativi alla dose e al regime di dosaggio entro il primo trimestre del 2024, insieme ai piani aggiornati per una sperimentazione clinica di fase 3.

Il meccanismo d’azione del farmaco

STK-001 è un nuovo farmaco sperimentale per il trattamento della sindrome di Dravet attualmente in fase di valutazione in studi clinici in corso. Stoke ritiene che STK-001, un oligonucleotide antisenso proprietario (ASO), abbia il potenziale per essere la prima terapia modificante la malattia per affrontare la causa genetica della sindrome di Dravet.

STK-001 è progettato per sovraregolare l’espressione della proteina NaV1.1 sfruttando la copia non mutante (wild-type) del gene SCN1A per ripristinare i livelli fisiologici di NaV1.1, riducendo così sia l’insorgenza di convulsioni che significative comorbilità non convulsive.

STK-001 ha ottenuto la designazione di farmaco orfano dalla FDA e dall’EMA e la designazione di malattia pediatrica rara dalla FDA come potenziale nuovo trattamento per la sindrome di Dravet.

I messaggi-chiave

Un’analisi degli studi di fase 1/2a e un’estensione in aperto per STK-001 hanno mostrato una correlazione tra dosaggio e riduzione delle crisi.

I risultati dovrebbero guidare il dosaggio ottimale per uno studio di fase 3 in attesa di essere avviato.