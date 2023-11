Previsioni meteo 16 novembre 2023: tempo stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 16 novembre 2023: clima asciutto su tutte le regioni e temperature oltre la media stagionale con l’alta pressione

Condizioni meteo ancora all’insegna della stabilità sull’Italia in questo inizio della seconda metà del mese di novembre. Un campo di alta pressione infatti anche nella giornata di oggi garantirà tempo stabile da Nord a Sud e clima mite nelle ore centrali della giornata. Anche domani saranno poche le precipitazioni attese in Italia, mentre sotto il profilo termico avremo ancora valori sopra media con un’Estate di San Martino prolungata. A seguire si intravede però, per la prossima settimana, il ritorno del maltempo accompagnato da un calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 16 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare, foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio precipitazioni sulle Alpi occidentali e sulla Liguria, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata tempo ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati rovesci sulla Toscana, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli irregolarmente coperti e locali precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Precipitazioni in arrivo sulla Campania nella notte. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .