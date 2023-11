Innovation Village Award: 24 i finalisti dell’edizione 2023

Innovation Village Award 2023, ecco i 24 finalisti. Appuntamento il 17 novembre a Napoli: sfide “sportive” per presentare i progetti e premiazioni nel pomeriggio

“Sono stati selezionati da una giuria tecnica i 24 progetti finalisti di Innovation Village Award 2023, valutati tra i 185 provenienti da tutta Italia”. Ad annunciarlo è Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, in vista delle finali della quinta edizione di IV Award, il premio promosso e organizzato da Knowledge for Business con ASviS ed ENEA in programma il prossimo 17 novembre presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli, dove si sfideranno i migliori 24 progetti. Per i vincitori, previsti premi in denaro, menzioni e servizi di accelerazione.

Del tutto nuova la formula della finale, un contest performativo durante il quale si applicherà la metodologia della gamification al pitching, coinvolgendo i partecipanti in una competizione, secondo la filosofia e le regole dello sport, nella quale attivare talento, conoscenza e immaginazione utilizzando tattiche e strategie di gioco per vincere.

I 24 progetti finalisti (3 per ognuno degli 8 ambiti tematici) si presenteranno durante la fase a gironi, in programma in mattinata. Nel pomeriggio, al termine del torneo Optima Italia, sarà proclamato il vincitore di IV Award 2023 che si aggiudicherà il primo premio e si assegneranno anche i vari premi speciali messi a disposizione dai partner: Premio Optima Italia, Premio Materias, Premio Flex Packaging, Premio Distretto Aerospaziale della Campania, due Premi ASviS per l’Anno Europeo delle Competenze e nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, Premio Associazione Donne 4.0, Premio Sport e Salute, Premio Enterprise Europe Network, Premio EIT Health Innostars. Le menzioni: Giffoni Innovation Hub, 012 Factory, Innovup, Sella-Sellalab, ENEA per Economia Circolare, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ordine degli Ingegneri di Napoli e A|Cube.

Questo dunque l’elenco completo dei 24 finalisti di IV Award 2023: Co-Cooking LAB – Dare valore a cibo e persone (Lombardia); I siti web del futuro: i Miniversi (Campania); Camelot Debate (Piemonte); Involve Space (Lombardia); ABzero/Life saving partner (Toscana); Piattaforma di E-Procurement Virtual Inspection-Co2 – Patent Pending (Campania); WaterSave (Campania); Wave, rubinetto IoT (Piemonte); Bio-Pannello isolante BioBuildingBlock (Campania); CyLock (Lazio); InHelmet (Basilicata); PRISMA-I-Pro (Campania); Lualtek (Sicilia); Alpha Food (Sicilia); Vivi (Campania); Feed the change, shape the Future – Krill (Lombardia); Sviluppo di biocoating attivi per la conservazione di tuberi di patata (Campania); Biotag, il bollino salvafreschezza (Piemonte); MoveOn® – innovativi tutori propriocettivi per neuroriabilitazone (Lombardia); Sanidrink – Soluzioni innovative per aumentare la sicurezza alimentare nel settore food and beverage (Campania); Infermiere di quartiere (Lazio); WeavingTech (Lomabardia); Medere: innovazione digitale nei plantari biomeccanici 3D per lo sport e la salute (Lazio) e Tune (Campania).

“Il supporto dell’ASviS all’Innovation Village Award si consolida nell’edizione di quest’anno con l’assegnazione di due diversi riconoscimenti, destinati a promuovere da una parte le competenze trasversali, decisive per cogliere le opportunità offerte dalla transizione verde e digitale, e dall’altra a valorizzare i progetti premiati durante il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile, in programma dal 7 al 23 maggio 2024” afferma Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASviS.

Andrea Volpe, Amministratore Delegato di Optima Italia, afferma: “L’Innovation Village Award è l’appuntamento di riferimento per promuovere l’innovazione meridionale in un’ottica di sostenibilità. Ognuno deve fare la propria parte nel percorso verso la transizione green: per questo abbiamo deciso di sostenere questa importante iniziativa, lanciando il Premio Optima Italia, che riconosce i progetti più visionari e gli offre una immediata applicazione. Nella nostra mission, fornire un contributo significativo alla comunità è da sempre un obiettivo fondamentale e in questo modo generiamo valore sostenendo direttamente i giovani e futuri imprenditori campani. Con questo concorso puntiamo a scoprire ed implementare nuove idee, nuovi servizi che possano esplorare nuove frontiere del digitale, dando uno sbocco concreto in azienda ai progetti più meritevoli”.

L’edizione 2023 di IV Award sarà a forte respiro internazionale.

Dettagli e schede tecniche dei progetti finalisti: https://innovationvillage.it/iv-award-2023/