Atp Finals: stasera in diretta su Rai 2 Sinner sfida Rune

Atp Finals: Sinner a caccia della semifinale contro Rune, l’allievo di Becker. La sfida sarà trasmessa in diretta Tv su Rai 2

C’è l’allievo – da poche settimane – di Boris Becker tra Jannik Sinner e la semifinale dei Maestri. Nonostante le due vittorie nei primi due match, infatti, e l’impresa contro Djokovic vista da più di due milioni e mezzo di telespettatori su Rai 2, il Barone Rosso altoatesino non è ancora qualificato per il penultimo atto delle Atp Finals torinesi. Colpa della formula del torneo ma anche del ritiro di Stefanos Tsitsipas – al suo posto Hubert Hurkacz – che ha di fatto “regalato” due set a zero proprio a Rune.

In ogni caso, per evitare di rimanere incastrato nei conteggi di fine match – anche se saranno più semplici, visto che il match tra Djokovic e Hurkacz si gioca nel pomeriggio – a Sinner serve la vittoria contro il danese, il più giovane degli otto protagonisti, considerato il bad boy del tennis per i suoi atteggiamenti spesso ben oltre le righe.

Sinner-Rune, in programma giovedì 16 novembre alle 21.00, andrà in onda in diretta su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta: in studio, con Cristina Caruso, ci saranno invece Rita Grande e Palo Canè.