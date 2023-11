Tradizione, arte ed equilibrio di sapori: i segreti della ricetta del Panettone artigianale di Iginio Massari

Le festività natalizie evocano, in ciascuno di noi, ricordi ed emozioni differenti: ci sono tuttavia delle usanze e delle tradizioni che accomunano tutti. Pensiamo, ad esempio, allo scambio dei regali , e ai simboli più tipici di questa festa come l’albero di Natale o il Panettone. A ben pensarci, infatti, non c’è dolce più emblematico nell’Alta Pasticceria italiana del Panettone, e quando si parla di Panettone, il nome del Maestro Pasticciere Iginio Massari è sinonimo di eccellenza. La sua creazione, il Panettone di Iginio Massari Alta Pasticceria, è una celebrazione di tradizione, arte e un equilibrio impeccabile di sapori che rendono questo dolce un vero capolavoro culinario.

Il Panettone di Iginio Massari Alta Pasticceria, pluripremiato, è conosciuto come il Re dei lievitati ed è una creazione che richiede una lavorazione complessa e meticolosa. Questa opera d’arte culinaria passa attraverso quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati, che contribuiscono significativamente alla sua straordinaria morbidezza, e prevede due impasti separati, il tutto con un totale di 62 ore di dedizione. Un processo artigianale elaborato e complesso che è il segreto della sua consistenza soffice e del suo sapore inimitabile.

All’interno del Panettone, poi, si nasconde un tesoro di sapori: la perfetta alveolatura dell’impasto racchiude preziosi cubetti di arancia candita calabrese e uvetta Sei Corone, che si fondono armoniosamente con i sentori aromatici del burro e della vaniglia. Questa combinazione di ingredienti è un inno al palato, una sinfonia di gusti che si fondono in perfetta armonia.

Questo Panettone Artigianale, al contempo, è anche una vera e propria opera d’arte: la squisita glassa che ne ricopre la sommità, realizzata con mandorle e arricchita da un tocco di cacao, avvolge il dolce, intrappolando mandorle grezze e granella di zucchero. Questo strato di golosità aggiunge una dimensione extra di sapore e texture, creando un contrasto affascinante con la morbidezza dell’impasto.

La magia del Panettone di Iginio Massari si esaurisce, tuttavia, nella versione classica. Il Maestro Pasticciere offre una varietà di declinazioni di questa ricetta in grado di accontentare ogni palato. Per coloro che preferiscono una versione senza canditi, c’è una variante sapientemente riequilibrata con fave di tonka, vaniglia, miele e senza uvetta e mandorle. Questo Panettone offre lo stesso impasto incredibilmente soffice grazie alla complessa lavorazione dei lievitati del Maestro Pasticciere bresciano, ma con un profilo di gusti diverso che affascina ogni commensale.

Per gli amanti del cioccolato, c’è il Panettone al cioccolato, una creazione che segue lo stesso processo di produzione artigianale con quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati e due impasti per un totale di 62 ore. Morbidi canditi di arancia si sposano con pepite di cremoso cioccolato, sia fondente che al latte, arricchendo l’impasto. Una golosa glassa realizzata con mandorle e un tocco di cacao copre la sommità, creando un’esplosione di sapore in ogni fetta.

Per coloro che seguono una dieta senza lattosio, infine, il Panettone senza lattosio è la soluzione perfetta: Iginio Massari, con i figli Nicola e Debora, ha compiuto uno sforzo straordinario nella ricerca e nello studio per ottenere la stessa sofficità e il gusto del Panettone classico senza l’aggiunta di lattosio. All’interno si nascondono gli stessi preziosi cubetti di arancia candita calabrese e uvetta Sei Corone, arricchiti dai sentori aromatici del pregiato burro senza lattosio e della vaniglia. Una squisita glassa realizzata con mandorle e nocciole in polvere completa l’opera, intrappolando golose nocciole intere e granella di zucchero.

Il Panettone di Iginio Massari è un’opera d’arte culinaria che incarna la tradizione, l’arte e un equilibrio perfetto di sapori. La sua complessa lavorazione artigianale lo rende un’autentica eccellenza dell’Alta Pasticceria italiana, una creazione che celebra le festività con gusto e stile, e le diverse declinazioni sono la prova dell’impegno e dello studio a cercare continuamente l’eccellenza.

Sia che si scelga la versione classica, quella senza canditi, al cioccolato o senza lattosio, il Panettone di Iginio Massari Alta Pasticceria è un capolavoro che non deluderà mai e che si presta come regalo eccezionale da fare, o da farsi, per un Natale davvero unico.