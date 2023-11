Sciopero dei trasporti 17 novembre: i sindacati cedono, sarà solo di 4 ore

I sindacati decidono la riduzione dello sciopero dei trasporti di venerdì 17 novembre da 8 a 4 ore dopo la precettazione

“C’è una ragione in più oggi per confermare lo sciopero. Con la precettazione si mette a rischio chi deciderà di partecipare allo sciopero con sanzioni economiche e penali. La nostra valutazione quindi è a tutela dei lavoratori”, dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa sullo sciopero generale proclamato per venerdì insieme alla Uil. Precettazione che incontra il consenso della premier: è stata “una scelta condivisa, sulla base delle indicazioni del garante”, dice Giorgia Meloni, lasciando la mostra su Tolkien alla Gnam.

Sciopero, Bombardieri attacca Salvini: “La precettazione è un atto di squadrismo”

“È bene che sia compreso da tutti. Siamo in presenza di un atto mai avvenuto nella storia del nostro Paese dal dopoguerra in poi. Mai un ministro era intervenuto per precettare e impedire ai lavoratori di un settore di poter esercitare, se volevano, un loro diritto di scioperare. La precettazione è un atto molto forte”, aggiunge.

SCIOPERO DEI TRASPORTI RIDOTTO. SALVINI: SODDISFATTO , HA VINTO IL BUONSENSO

Riguardo ai trasporti il leader della Cgil rende noto che “sarà dalle 9 alle 13, come indicato da atto del governo”. Notizia accolta con calore da Matteo Salvini che esprime “soddisfazione” per la riduzione dello sciopero dei trasporti da 8 a 4 ore annunciato dai sindacati dopo la precettazione. “Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero“, dice il ministro.

LANDINI: PRECETTAZIONE PROVVEDIMENTO GRAVE

“Turismo, aumento del traffico sulle strade ed eccessiva adesione allo sciopero. Queste le motivazioni scritte dal ministero per la precettazione. Siamo di fronte ad un provvedimento grave, il governo si assuma la responsabilità di quanto sta succedendo. Sono motivazioni in contrasto con la legge 146”, spiega Landini.

LANDINI: SCHIZOFRENIA, SALVINI PROMETTEVA E ORA LO IMPEDISCE

“Buona parte della ragioni che ci hanno portato a proclamare lo sciopero generale riguardano pensioni ed extraprofitti. Gli stessi che una volta dicevano queste cose, oggi hanno deciso di precettare e impedire di raggiungere quegli stessi obiettivi che, prima di essere al governo, avevano permesso. Siamo nel bel mezzo di una schizofrenia”, dichiara Landini, in conferenza stampa sullo sciopero generale proclamato per venerdì insieme alla Uil, dopo aver mostrato un video con dichiarazioni del passato da parte dell’attuale ministro dei Trasporti Matteo Salvini in cui prometteva di mettere mano alla legge Fornero.

LANDINI: QUESTO SCIOPERO È SOLO INIZIO MOBILITAZIONE, SIA CHIARO A POLITICA

“Forse Salvini non ha capito: siamo di fronte ad un attacco senza precedenti ad un diritto fondamentale dei lavoratori. Non è che prendiamo atto della precettazione per tutelare i lavoratori. Pensiamo che sia l’inizio di una mobilitazione, non ci fermeremo e non accetteremo ulteriori interventi che vanno in questa direzione. Questo sia chiaro in vista dell’interlocuzione con le forze politiche”.

BOMBARDIERI: SILENZIO MELONI? SARÀ D’ACCORDO SU ATTACCO A SINDACATI

“Se il presidente Meloni non interviene vuol dire che è d’accordo con questa campagna aggressiva verso i sindacati”, dice il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, in conferenza stampa sullo sciopero proclamato per venerdì insieme alla Cgil come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it).