Novavax: da EMA ok al vaccino proteico adiuvato aggiornato alle varianti

Chmp dell’EMA ha espresso parere positivo per Nuvaxovid™ XBB.1.5 il vaccino proteico adiuvato aggiornato alle varianti di Novavax per la prevenzione di Covid-19

Novavax annuncia che il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) di EMA ha espresso parere positivo per Nuvaxovid™ XBB.1.5 il vaccino proteico adiuvato aggiornato alle varianti per la prevenzione di Covid-19 negli individui a partire dai 12 anni di età.

In particolare, il vaccino aggiornato ha dimostrato la sua efficacia nel generare risposte anticorpali neutralizzanti contro le nuove sottovarianti emergenti del virus.

John C. Jacobs, Presidente e Amministratore Delegato di Novavax, ha così commentato la notizia: “A seguito del parere positivo del CHMP e dell’attesa decisione della Commissione Europea, Novavax lavorerà a stretto contatto con gli Stati membri dell’UE per raggiungere l’obiettivo comune di rendere presto disponibile un vaccino COVID-19 non-mRNA aggiornato a base proteica in Europa“.

Ciò è particolarmente importante alla luce dell’aumento dei casi di COVID-19 osservato in più della metà dei Paesi UE/SEE, come riportano le parole di Giuseppe Bunone, Country Director, Commercial operations di Novavax Italia che ha dichiarato: “Il parere positivo da parte del CHMP di EMA per il nostro vaccino aggiornato contro le nuove varianti è un passo importante che arriva proprio in un momento delicato in cui in tutta Europa, Italia inclusa, stiamo assistendo ad un aumento dei casi di Covid-19 e dei ricoveri. Grazie a questa decisione sarà presto disponibile anche in Italia un vaccino proteico ricombinante adiuvato che ben si presta ad un contesto endemico grazie ai numerosi vantaggi che offre in termini di conservazione, trasporto e gestione. La vaccinazione, lo abbiamo visto, rimane uno dei migliori strumenti per proteggerci dalle sfide legate alle varianti. È dunque importante continuare a vaccinarsi, in particolare per le persone con comorbidità e a rischio“.