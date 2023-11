La punk rock band T.F.V. torna con “Stand Up”

Un brano motivazionale che invita l’ascoltatore a rialzarsi sempre: è in radio e sulle piattaforme streaming “Stand Up” dei T.F.V.

STAND UP è il nuovo singolo della punk rock band T.F.V., secondo estratto dall’album di prossima uscita “Costretti a Sanguinare”. Con questo titolo, con questo monito, il quartetto intende motivare ed invitare gli ascoltatori a perseverare e a superare le sfide che si presentano quotidianamente e a non tirarsi mai indietro di fronte alle difficoltà.

Il brano ha inoltre un ulteriore messaggio: nonostante nella vita si possa cadere o fallire più volte, l’importante resta sempre rialzarsi e continuare a lottare per ciò a cui si crede.

Chitarre distorte e ritmi incalzanti fanno da cornice ad un brano destinato a rimanere in testa!

Nel 2008 quattro ragazzi, Johnny, Jimmy, Alex e Gara danno vita al loro progetto musicale scegliendo come nome T.F.V. acronimo di TIME FOR VOMIT.

Come fonte di ispirazione del gruppo importante citare band come Blink 182, Nofx, Sum 41, Anti-Flag e Descendents, oltre a esponenti del punk rock Italiano come i Punkreas e i Derozer.

Nel 2011 i T.F.V. incidono il loro primo album, “Disciplina Zero”, seguito da “Neuro Esplosione” registrato nel 2015.

Nel 2017 la line – up cambia ed entrano a far parte dei giochi il batterista Stecco ed il chitarrista Dave.

Ecco così che comincia una serie di incredibili live come nel 2018 il Beat Fest di Empoli insieme ai Sum 41, che danno la possibilità al gruppo di accedere ad un pubblico di circa 5000 persone.

Sempre nel 2018 la band rilascia un nuovo Ep chiamato: “C’era una volta un sogno” e nell’estate del 2019 arriva un altro grande successo: i T.F.V. hanno l’onore di condividere il palco del Bay Fest di Rimini insieme a gli Offspring e hanno l’incredibile opportunità di suonare insieme ai Lagwagon e ai Satanic Surfers all’Estragon di Bologna.

L’uscita del nuovo album “Costretti a Sanguinare” è prevista per l’autunno 2023.

Il quartetto ha inoltre condiviso negli anni il palco con Dead Kennedys, The Story So Far, Waterparks, Raw Power, Shandon, Meganoidi.