In UE arriva Tyenne di Fresenius, il primo biosimilare di RoActemra di Roche

La Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di Tyenne come primo biosimilare di RoActemra di Roche autorizzato in Europa

Fresenius Kabi ha annunciato che la Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di Tyenne (tocilizumab) come primo biosimilare di RoActemra di Roche autorizzato in Europa.

La Commissione ha approvato sia la formulazione sottocutanea che quella endovenosa di Tyenne per il trattamento di varie patologie infiammatorie e immunomediate, tra cui l’artrite reumatoide, l’arterite a cellule giganti, l’artrite idiopatica giovanile poliarticolare e l’artrite idiopatica giovanile sistemica, la sindrome da rilascio di citochine e la COVID-19.

L’Amministratore Delegato di Fresenius Kabi Pierluigi Antonelli ha dichiarato che “l’autorizzazione all’immissione in commercio del terzo prodotto biosimilare di Fresenius Kabi nel mercato europeo è un’importante pietra miliare nel nostro percorso di costante ampliamento del nostro portafoglio biofarmaceutico nell’UE e nel mondo”.

Fresenius Kabi ha ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio in Europa anche per Idacio (adalimumab), una versione biosimilare di Humira di AbbVie, e Stimufend (pegfilgrastrim), una versione biosimilare di Neulasta di Amgen.