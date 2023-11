Il video di Anthony Hopkins che canta “Mambo Italiano” in cucina è virale

L’attore Premio Oscar Anthony Hopkins in cucina balla scatenato e canta ‘Mambo italiano’ prima di cuocere i ravioli: il video è virale

Spietato sullo schermo quanto ironico e divertente nel quotidiano. È Anthony Hopkins che a 85 anni suonati (86 tra poco più di un mese) continua a sorprendere con i suoi video pubblicati sui social. L’ultimo, che sta facendo impazzire il web, lo vede mentre in cucina balla scatenato ‘Mambo italiano’. Davanti al lui sul tavolo due pacchi di ravioli. “Hey goomba do you like how I dance the rumba…? Sunday vibe 🍕🍝” (hey compagno ti piace come ballo la rumba? Vibrazione domenicale), la frase che accompagna il video.

Qualche anno fa, mentre si trovava a Roma per le riprese di “The Pope”, in cui interpreta Benedetto XVI., un altro video in cui sembrava desse di matto era diventato virale sul web. Ad accompagnare la clip in cui l’attore con occhi spiritati fingeva di impazzire muovendosi con frenesia in una folle danza, una semplice frase, che ricorda una famosa citazione del personaggio interpretato da Jack Nicholson nel film Shining: “This is what happens when you’re all work and no play…” (Questo è quello che succede quando sei tutto lavoro e niente divertimento”).