Il Cnr nel Comitato direttivo della Commission on Volcanic Lakes

Jacopo Cabassi del Cnr-Igg è stato eletto nuovo co-leader della Commission on Volcanic Lakes. Stefano Fazi del Cnr-Irsa è entrato a far parte del comitato direttivo

I laghi vulcanici ed i peculiari processi biogeochimici che li caratterizzano ci aiutano a comprendere meglio i sistemi magmatico-idrotermali, per cui necessitano di approcci di studio e ricerca multidisciplinari: questo è lo scopo della Commission on Volcanic Lakes (CVL, https://iavcei-cvl.org/), un’organizzazione scientifica senza scopo di lucro facente parte dell’International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI) che mette in contatto i ricercatori che cercano di capire come i laghi vulcanici si relazionino con l’attività vulcanica e i suoi rischi e quali siano i processi naturali che li governano.

La commissione si è riunita per il suo undicesimo workshop a São Miguel (Azzorre, Portogallo), dal 28 agosto al 5 settembre 2023: l’incontro mirava a riunire studiosi di un ampio spettro di discipline, tra cui vulcanologia fisica, idrologia, limnologia, microbiologia, geochimica, telerilevamento e geofisica, con l’obiettivo di stabilire un’ampia comunicazione tra le discipline e sviluppare modelli olistici degli ambienti lacustri vulcanici. L’obiettivo del workshop è stato quello di fornire una opportunità di scambio di idee sulle metodologie di raccolta e monitoraggio dei dati negli ambienti lacustri vulcanici, sul riconoscimento e la mitigazione dei rischi, e sulla comprensione dei molteplici processi in atto.

Al workshop, organizzato dal comitato locale dell’Università delle Azzorre e dall’Istituto di Vulcanologia e Valutazione del Rischio (IVAR), hanno partecipato sessantasette partecipanti provenienti da 16 Paesi, tra cui anche ricercatori del Cnr-Irsa, Cnr-Igg e Cnr-Ismar. Durante i primi due giorni sono state organizzate sessioni scientifiche presso l’Università delle Azzorre, che hanno rappresentato un’ampia gamma di argomenti di ricerca sui laghi vulcanici. Successivamente, sono stati effettuati campionamenti e misurazioni congiunte presso i laghi Furnas e Sete Cidades (Azul e Verde) e le fumarole di Furnas, sulla riva del lago e nel villaggio di Furnas, caratterizzando il profilo verticale dei laghi sia dal punto di vista geochimico, microbiologico che fisico-chimico, eseguendo misure del flusso di anidride carbonica dalla superficie dei laghi, ed eseguendo campionamenti e misure di gas dalle fumarole.

Il meeting ha rappresentato anche l’occasione per eleggere i nuovi organi dirigenziali della CVL: Jacopo Cabassi (Cnr-Igg) e Agnes Mazot (GNS, Nuova Zelanda) sono stati eletti nuovi co-leader per il periodo 2023-2026; mentre Stefano Fazi (Cnr-Irsa) è entrato a far parte del comitato direttivo CVL.