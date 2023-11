Edizioni Pedrini partecipano a Book-City a Milano

Edizioni Pedrini annunciano la loro partecipazione alla dodicesima edizione di Book-City a Milano: Festival Letterario in cartellone dal 15 al 19 novembre

Le Edizioni Pedrini annunciano la loro partecipazione alla dodicesima edizione di Book-City a Milano: Festival Letterario in cartellone dal 15 al 19 novembre nella capitale lombarda. Un evento a rilevanza nazionale che coinvolge oltre 3000 autrici e autori, con la realizzazione di quasi 1500 eventi presso 500 editori e 300 diverse sedi disseminate in tutta la città, tra cui 43 librerie e 27 biblioteche. Dopo aver presentato con successo il volume “Vedo La Terra Azzurra” alla Camera dei Deputati di Roma e il libro di Pier Franco Quaglieni Diario Italiano”, le Edizioni Pedrini presentano l’omaggio a Guido Gozzano in occasione del 140° anniversario della nascita di uno dei più grandi esponenti del crepuscolarismo italiano.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 novembre alle 19.00 presso il teatro Parenti in via Pier Lombardo 14 a Milano. Nel corso della serata – le autrici Chantal Vuillermoz e Marina Rota presenteranno i loro libri – accompagnate dalle letture del maestro/attore e regista Oreste Valente. Chantal Vuillermoz svelerà il suo libro “La Montagna Guaritrice”. Narra delle vacanze estive trascorse nella Val D’Ayas (Valle D’Aosta) e in Piemonte del poeta Guido Gozzano. L’autrice torinese Marina Rota – con la prefazione di Vittorio Sgarbi e le note critiche di Claudio Gontier – presenterà il suo libro “Amalia Guglielminetti, l’amore in versi con Guido Gozzano”. L’opera offre uno sguardo unico sulla Torino dei primi del Novecento, sul Canavese e la Valle D’Aosta.

Il direttore Ennio Junior Pedrini afferma con entusiasmo: “E’ stato un anno straordinario, dopo il Salone del Libro di Torino e la nostra partecipazione come ospiti della Regione Valle D’Aosta e la partecipazione a numerosi Festival letterari, non avremmo potuto concludere il 2023 in modo migliore.” E Pedrini prosegue: “Con la partecipazione a Book City , continuiamo a seguire la nostra tradizione editoriale, basata sulla valorizzazione di autori affermati del nostro territorio, nonché la scoperta di nuovi talenti, come nel caso del giovane Federico Mantegari, scrittore valdostano di Chatillon.”

Concludendo l’Editore ha affermato: “ Portiamo in questa manifestazione, in un contesto autorevole e prestigioso, uno dei massimi poeti e scrittori italiani, Guido Gozzano, rappresentando così una parte essenziale del grande panorama letterario del Piemonte, attrverso due libri che narrano la storia di Torino nel periodo dei primi del Novecento, senza dimenticare il Canavese e la Valle D’Aosta. L’evento “Omaggio a Guido Gozzano” presso il teatro Franco Parenti promette di essere una serata quasi indimenticabile per gli amanti della letteratura e della cultura. Un’occasione unica per celebrare la straordinaria eredità di Guido Gozzano, il Poeta del Crepuscolarismo italiano.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Si comincia intorno alle 19.00.