Cannabinoidi per il dolore oncologico pediatrico: ancora poche certezze

Nei bambini affetti da cancro mancano prove rigorose su dosaggio, sicurezza ed efficacia dei cannabinoidi secondo uno studio pubblicato su Cancer

Sebbene esistano prove a sostegno dell’uso della cannabis per la gestione dei sintomi, nei bambini affetti da cancro mancano prove rigorose su dosaggio, sicurezza ed efficacia dei cannabinoidi. È quanto evidenzia uno studio pubblicato su Cancer.

Tecniche diagnostiche, chirurgiche e radioattive avanzate, insieme a regimi chemioterapeutici efficaci, hanno migliorato i tassi di sopravvivenza tra i bambini con diagnosi di cancro. Questo miglioramento della sopravvivenza va a scapito di molti effetti collaterali correlati al trattamento, come nausea, vomito, dolore e anoressia.

Inoltre, poiché non è possibile una cura per ogni bambino affetto da cancro, molti bambini soffrono ancora di sintomi legati al cancro in stadio avanzato, come dolore, anoressia, ansia e perdita di peso. Numerosi studi hanno dimostrato l’associazione tra cancro non controllato o sintomi correlati al trattamento del cancro con una qualità di vita inferiore. Pertanto, negli ultimi vent’anni, maggiori sforzi sono stati diretti verso cure di supporto migliori per questi bambini.

Nonostante questi progressi, molti bambini affetti da cancro in stadio avanzato continuano a riferire sintomi incontrollati legati al cancro o correlati al trattamento e una ridotta qualità della vita. Nell’ultimo decennio, i prodotti a base di cannabis, sia cannabinoidi sintetici che fitocannabinoidi naturali, hanno guadagnato popolarità per la gestione dei sintomi di varie condizioni tra i bambini, tra cui cancro, mal di testa cronico, epilessie refrattarie e dolore neuropatico.

Cannabidiolo (CBD) e tetraidrocannabinolo (THC) sono i fitocannabinoidi più abbondanti prodotti dalla pianta di cannabis e sono di interesse terapeutico per i bambini affetti da cancro. I cannabinoidi si legano ai recettori dei cannabinoidi e prevengono il rilascio di neurotrasmettitori emetogeni.

Studi randomizzati controllati (RCT) condotti su pazienti adulti hanno riportato benefici dei cannabinoidi nel prevenire la nausea e il vomito indotti dalla chemioterapia (CINV) e nel ridurre il dolore correlato al cancro. I cannabinoidi sintetici sono efficaci anche nella gestione del CINV acuto.

Diversi studi pubblicati di recente hanno anche dimostrato che i cannabinoidi sono benefici per la gestione del dolore correlato al cancro inibendo i neuroni nocicettivi talamici o spinali e la conduzione delle fibre C.

Storicamente, leggi severe che regolano la cannabis hanno precluso di intraprendere studi sui bambini negli studi clinici sulla cannabis, e questo ha limitato la comprensione dell’efficacia della cannabis nei bambini.

Nonostante ciò, viste le segnalazioni di miglioramenti dei sintomi, tra cui dolore, nausea, vomito, sonno, umore e appetito, con la cannabis, alcuni genitori hanno scelto di accedere off-label ai prodotti a base di cannabis per i loro figli affetti da cancro.

Gli oncologi pediatrici sono comprensibilmente riluttanti ad autorizzare la cannabis a causa della mancanza di prove a sostegno della sicurezza e dell’efficacia del suo uso nei bambini malati di cancro.

L’obiettivo di questo studio era di valutare sistematicamente la letteratura pubblicata esistente sull’uso di prodotti a base di cannabis nei bambini affetti da cancro.

Questa revisione sistematica, registrata presso l’International Prospective Register of Systematic Reviews (CRD42020187433), è stata eseguita anche attraverso ricerche in quattro database: MEDLINE, Embase, PsycINFO e Cochrane Library.

Sono stati estratti dati su tipi di prodotti a base di cannabis, dosi, formulazioni, frequenze, vie di somministrazione, indicazioni e dettagli clinici e demografici, nonché i risultati di efficacia riportati. Sono stati riepilogati anche i dati sugli eventi avversi correlati ai cannabinoidi.

Delle 34.611 citazioni identificate, sono stati inclusi 19 studi unici per un totale di 1.927 partecipanti affetti da cancro: otto revisioni retrospettive di grafici, sette studi randomizzati e controllati, due studi in aperto e due case report. Gli studi inclusi riportavano l’uso di vari prodotti a base di cannabis per la gestione dei sintomi.

I cannabinoidi erano comunemente usati per la gestione della nausea e del vomito indotti dalla chemioterapia (11 su 19 [58%]).

I ricercatori non hanno segnalato eventi avversi gravi legati alla cannabis. Tuttavia, i dati provenienti da studi controllati hanno mostrato che diversi tipi di eventi avversi – tra cui sonnolenza eccessiva, vertigini e secchezza delle fauci – erano più comunemente associati all’uso di cannabinoidi. Anche l’interruzione del trattamento a causa di eventi avversi era più comune tra coloro che utilizzavano cannabinoidi.

Nonostante il crescente interesse nell’uso della cannabis terapeutica per alleviare i sintomi del cancro, esistono prove limitate e rigorose sull’efficacia e la sicurezza di questi prodotti per i pazienti pediatrici, come hanno dimostrato una revisione sistematica e una metanalisi.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere l’impatto dei cannabinoidi sui bambini, dato che l’uso di questi prodotti è in aumento tra i bambini, hanno concluso gli autori dello studio.

“C’è un urgente bisogno di collaborazioni multi-giurisdizionali efficienti per condurre sperimentazioni cliniche innovative e studi osservazionali che indaghino i prodotti a base di cannabis utilizzati per la gestione dei sintomi nei bambini affetti da cancro”, ha evidenziato Lauren E. Kelly, professore associato nel dipartimento di farmacologia e terapia dell’Università di Manitoba.

“Senza questi dati critici, i medici e le famiglie rimangono senza risposte sulla sicurezza a lungo termine, sull’efficacia e sull’impatto dei cannabinoidi sulla qualità della vita delle famiglie”.

Prossimi passi

Sebbene alcuni dati supportino l’uso di cannabis per la gestione dei sintomi del cancro, mancano prove rigorose su dosaggio, efficacia e sicurezza dei cannabinoidi nei bambini malati di cancro, hanno concluso Kelly e colleghi.

“Sono necessarie ulteriori ricerche per informare meglio gli oncologi, i pazienti e le loro famiglie”, hanno aggiunto i ricercatori.

“Siamo rimasti sorpresi nel vedere un’ampia varietà di prodotti a base di cannabis utilizzati per la gestione dei sintomi, nonostante la mancanza di prove concrete a sostegno della sicurezza e dell’efficacia nei bambini”, ha detto Kelly.

La revisione sistematica e la meta-analisi hanno anche “rivelato una prospettiva storica” sull’uso dei cannabinoidi in oncologia pediatrica, ha affermato Kelly, aggiungendo che è “degno di nota” che gli studi che esplorano l’uso di prodotti a base di cannabis per le popolazioni pediatriche risalgono agli anni ’80.

“I prodotti a base di cannabis possono essere utili nella gestione dei sintomi nei bambini malati di cancro, soprattutto laddove non si risponde alle terapie attualmente disponibili”, ha affermato Kelly. “Tuttavia, non ci sono prove per determinare il dosaggio, la sicurezza e l’efficacia della maggior parte dei prodotti contenenti cannabis per la gestione dei sintomi sperimentati dai bambini malati di cancro”.

A causa del crescente interesse nell’uso della cannabis, c’è un urgente bisogno di ulteriori ricerche sulla cannabis medica nei bambini malati di cancro.

Manik Chhabra et al., Cannabinoids for symptom management in children with cancer: A systematic review and meta-analysis. Cancer. 2023 Aug 28.

