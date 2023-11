Aperte le iscrizioni degli espositori ad Argillà Italia a Faenza

Aperte le iscrizioni degli espositori ad Argillà Italia, festival internazionale della ceramica a Faenza: per partecipare c’è tempo fino a gennaio 2024

Il primo fine settimana di settembre, ogni due anni, la città di Faenza ospita ceramisti, artisti e professionisti legati al mondo della ceramica Argillà Italia, l’appuntamento biennale con la mostra mercato ceramica per le vie del centro storico, organizzato dalla Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza insieme al Comune di Faenza con AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica.

La prossima edizione si svolgerà il 30 e 31 agosto e il 1° settembre 2024.

E’ stato appena pubblicato il bando delle iscrizioni per partecipare come espositori (ceramisti, artigiani e artisti, tecnici e associazioni) alla mostra mercato che rimarrà aperto fino al 10 gennaio 2024.

In questa edizione, i Paesi Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania).sono il Paese Ospite, con un ricco programma culturale dedicato (eventi, mostre, conferenze) e agevolazioni per i ceramisti dei Paesi Baltici che parteciperanno alla mostra mercato.

Argillà Italia offre ai visitatori una piacevole passeggiata per le strade del centro storico di Faenza, tra gli stand degli espositori internazionali (nel 2022, erano 24 le nazioni rappresentate), che presentano una produzione di ceramiche artistiche e artigianali di alta qualità, spaziando tra arte, scultura, design, complementi d’arredo, oggetti per la casa e accessori moda. Numerosi gli eventi culturali a fianco della mostra mercato, che compongono la dimensione del festival, tra cui mostre, spettacoli, attività ceramiche per bambini, laboratori e workshop.

Argillà Italia si è affermato come uno dei principali festival della ceramica a livello europeo: un appuntamento di grande richiamo per gli appassionati e il pubblico, ma anche un momento importante di incontro e confronto tra gli operatori del sistema della ceramica e un’occasione unica per fare rete a livello internazionale. Il tutto nella cornice di Faenza, una delle capitali mondiali della maiolica (da cui ha origine il nome Faïence): una città la cui identità culturale è fortemente legata alla produzione ceramica, che anche oggi rappresenta in questo settore un punto di riferimento a livello europeo e mondiale.

Per i ceramisti (artigiani ed artisti) sono previsti soltanto 200 spazi nella mostra mercato. La selezione delle domande verrà effettuata da una giuria specializzata.

Per informazioni: argilla@micfaenza.org, www.argilla-italia.it