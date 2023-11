All’asta oltre 200 abiti e oggetti appartenuti a Prince

All’asta il guardaroba di Prince: in vendita oltre 200 capi e oggetti. Tra gli abiti in vendita l’iconica camicia bianca in seta con particolari rouches di “Purple Rain”

Non solo icona della musica. Prince ha sicuramente conquistato la l’intero fashion system con il suo stile particolare e all’insegna del viola, tanto da farsi nominare “His purpleness”. Ora l’intero guardaroba della star va all’asta. Sarà messo in vendita da RR Auction a partire dal 16 novembre.

The fashion of Prince, questo il nome dell’iniziativa, mette a disposizione oltre 200 pezzi e la scelta è vasta: dagli abiti più celebri ai gioielli più scintillanti. A custodirli, al momento, è Bertrand Brillois, uomo d’affari e collezionista appassionato dell’artista morto il 21 aprile 2016 a 57 anni per un’overdose accidentale da Fentanyl.

Tra gli abiti in vendita immancabile l’iconica camicia bianca in seta con particolari rouches lungo la chiusura e le maniche e i bottoni di perla. Prince la indossò nel video di “Purple Rain” e sul palco degli American Music Awards per l’esibizione della canzone. Ora il suo valore è di 15mila dollari. C’è anche la spilla da bavero che completava il look sul palco: in oro e con pietre blu e verdi. Vale 7mila dollari.

E ancora il cappotto in cashmere bianco che His Purpleness si era fatto cucire su misura da un sarto di Nizza durante le riprese del film “Under the Cherry Moon” del 1986 in cui la star è protagonista: il valore è di 25mila dollari.

Brillois ha collezionato gli oggetti di Prince in circa 20 anni. Nella collezione anche cose meno costose come foto originali, autografi e altri cimeli. A un certo punto, l’uomo pensò anche di aprire un museo ma l’idea sfumò quando fu Paisley Park, il compound studio-abitazione alle porte di Minneapolis, ad essere trasformato in una casa-museo. La proprietà, di quasi 6mila mq, è aperta al pubblico dal 2016.