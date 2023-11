Alemanno, Rizzo e il partito rossobruno scatenano l’ironia di Fiorello

Alemanno e Rizzo, pronti a lanciare il partito rossobruno? Ci scherza su pure Fiorello: “Sono i Me contro Te della politica”

Uno è ex sindaco di Roma (ed ex Msi, Alleanza Nazionale, Popolo della Libertà e Fratelli d’Italia), l’altro è stato il volto (e parlamentare) dei Comunisti italiani per anni: adesso, in un curioso ballo dei ruoli, si trovano affiancati. Sono Gianni Alemanno e Marco Rizzo, insieme all’assemblea di fondazione del Forum dell’indipendenza italiana, un movimento che fa opposizione da destra al governo Meloni. Una vicinanza che ha scatenato legittime domande.

“Partito rossobruno con Alemanno? No, intanto partecipiamo a una tavola rotonda per parlare contro la guerra. Si può fare questo senza aver bisogno della patente di antifascismo?”, ha commentato Marco Rizzo intervenendo a ‘L’Attimo fuggente’, programma condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Radio Giornale Radio.

“Chi non capisce una cosa così semplice ha altri problemi. Ci sono temi come la pace su cui ci sono oggettive convergenze. In politica fanno gli inciuci, perché chi sta fuori e contro il sistema non dovrebbe parlare?”, ha aggiunto Gianni Alemanno. “Se può nascere un partito? Discorso tutto da vedere, prima di ragionare su alleanze bisogna fare tanti chiarimenti. Lista comune per le Europee? Non corriamo, adesso confrontiamoci su problemi e soluzioni, in base a questo vedremo. Il 25 e il 26 costituiremo il nostro movimento che sarà centrato sull’indipendenza nazionale”. “Rossobruni? No, meglio sovrani e popolari”, hanno chiosato Alemanno e Rizzo.

ALEMANNO E RIZZO, L’IRONIA DI FIORELLO A ‘VIVA RAI2’

Sulla strana coppia Alemanno-Rizzo si è scatenato stamattina lo showman Rosario Fiorello a ‘Viva Rai2‘. Nella sua esilarante rassegna stampa quotidiana, Fiorello ha ironizzato: “Stiamo parlando di Rizzo, che è talmente a sinistra che fa il giro e torna a destra, e Alemanno, che invece fu sindaco di Roma e in quel periodo nevicò. Lui è di destra, ma vuole fare opposizione alla Meloni, quindi ha chiamato uno specialista. E gli ha chiesto ‘mi devi insegnare come si fa a litigare tra di noi’. Quindi hanno creato questo partito”, scherza. “Questi sono i Me contro Te della politica. Siamo a livelli di Tom e Jerry, Bugo e Morgan, Amadeus e i Jalisse. Non è un partito, è un Ogm”, ironizza ancora Fiorello.