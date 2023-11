Stasera su Canale 5 Amore+Iva, lo spettacolo dei record di Checco Zalone

‘Amore+Iva’, lo spettacolo dei record di Checco Zalone arriva in tv. Lo show teatrale in onda stasera su Canale 5 ha totalizzato111 repliche, tutte esaurite

Dopo aver sbancato il botteghino, Chezzo Zalone ha portato a casa anche un grande successo live: quello dello spettacolo ‘Amore+Iva’ che ha conquistato pubblico e critica nei teatri di tutta Italia. per tutti coloro che non sono riusciti a vederlo dal vivo, lo spettacolo dei record arriverà in prima serata su Canale 5 oggi, 14 novembre.

Sul piccolo schermo andrà in onda il live dell’Arena di Verona in cui Zalone racconta la realtà con la consueta ironia portando in scena storie, imitazioni, musica e parodie, proposti con il suo stile, caratterizzati da un linguaggio dissacrante, sempre incisivo e originale. Storie e personaggi che permettono di ridere di sé stessi e degli altri, che Zalone declina con creatività su vari registri, attraverso un sapiente uso dei tempi comici, della fisicità e dell’espressività. Artista completo, attore, cantante e musicista, Checco Zalone coinvolge il pubblico, tra risate e buon umore, creando spazi per la riflessione e, persino, per la commozione.

350000 i BIGLIETTI VENDUTI

‘Amore+IVA’ è scritto da Luca Medici, con Sergio Rubino e Antonio Iammarino, ed è prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta. Lo spettacolo è andato in scena in 17 regioni e 38 città italiane: tra queste, 21 date a Milano, al Teatro degli Arcimboldi (50.000 spettatori); 14 a Roma, al Teatro Brancaccio (25.000 spettatori); 2 a Verona, all’Arena (oltre 20.000 spettatori). Lo show ha varcato anche i confini nazionali, con tre date in Svizzera. Per un totale di 111 repliche, tutte esaurite, e 350.000 biglietti venduti.

Insieme a Zalone, sul palco, quattro musicisti (Antonio Iammarino, alle tastiere; Felice Di Turi, alla batteria; Egidio Maggio, alla chitarra; Pierpaolo Giandomenico al basso) e tre performer (Alice Grasso; Kristyna Kachtikova; Maurizio Bousso).