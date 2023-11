“Purple Beach” è il nuovo singolo delle Wasabi

Si intitola “Purple Beach” il nuovo singolo delle Wasabi: la canzone è disponibile nelle piattaforme digitali e in radio

Disponibile sulle piattaforme digitali (distribuzione Artist First) Purple Beach, nuovo singolo del power trio romano tutto al femminile Wasabi prodotto da Marco “Diniz” Di Nardo (Management). Il brano è un “twist nostalgico” e introspettivo che vuole portare l’ascoltatore in uno stato onirico dove lasciarsi cullare da onde immaginarie e al contempo vivide.

“Spesso nella vita capita di perdere contatto con le proprie emozioni, di non riuscire più a sentire quello che si è abituati a provare. In quei momenti il tempo sembra scorrere inesorabile e immobile, come nei pomeriggi di fine estate, caldi e lenti. Purple Beach è una canzone che diventa un luogo fresco dove essere accolti e trovare riparo dall’intorpidimento interiore.” – Wasabi.

CREDITS

Testo di Chiara Sella

Musiche di Chiara Sella, Alessandra Garofalo, Simona Mellone e Marco “Diniz” di Nardo

Produzione artistica di Marco “Diniz” di Nardo

Arrangiamenti di wasabi e Marco “Diniz” Di Nardo

Suonato da Simona Mellone (batteria acustica, percussioni, clap), Alessandra Garofalo (basso elettrico, clap), Chiara Sella (voce, cori, synth, organo, ukulele, clap), Marco “Diniz” Di Nardo (tastiere pad e campionamenti), Piersante Blasioli (percussioni, clap), Andrea “Giamba” Di Giambattista (resample e clap)

Registrato, editato e mixato presso POT Studio di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) da Andrea “Giamba” Di Giambattista e Marco “Diniz” Di Nardo

Masterizzato presso l’Eleven Mastering Studio di Busto Arsizio (VA) da Andrea “Bernie” De Bernardi

Pre-registrazioni a cura di NewAir

CHI SONO LE WASABI?

Musica verde che brucia per purificare: le wasabi sono un trio al femminile di Roma di genere synth-pop dal sound spaziale.

Claire (voce, tastiere), Lexie (basso) e Maddie (batteria) si incontrano nel 2020, in pieno caos pandemico, e iniziano a scrivere le loro canzoni che prenderanno poi vita con l’EP d’esordio “Verde”, registrato al VDSS Studio di Trappolone (Falvaterra, FR).

Si esibiscono per vari festival e locali, tra cui Officina Pasolini, San Marino Comics e A Tuscia Birra, e appaiono su diverse testate giornalistiche e radio, come La Repubblica, Sky TG24 e Radio Rock.

Nel 2023 vengono selezionate in qualità di “sfidanti” alla finale del prestigioso concorso Music for Change di Musica contro le Mafie.

Il loro singolo “Purple Beach” vede la produzione di Marco “Diniz” Di Nardo dei Management.