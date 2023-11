Previsioni meteo 14 novembre 2023: tempo stabile con l’alta pressione

Le previsioni meteo di oggi, martedì 14 novembre 2023: fase di tempo stabile su tutte le regioni italiane con la presenza dell’anticiclone

Estate di San Martino sull’Italia dove si registrano condizioni meteo prevalentemente stabili grazie alla presenza di un campo di alta pressione in continua espansione verso il Mediterraneo centro-occidentale. Anche nella giornata di oggi avremo dunque sole e temperature in rialzo anche di qualche grado sopra media nelle ore centrali. Secondo le ultime uscite dei modelli meteo, però, la stabilità potrebbe avere le ore contate. Già nel corso del prossimo weekend infatti è atteso il ritorno del maltempo, con piogge diffuse, neve sulle Alpi e lungo l’Appennino e calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 14 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità variabile. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio ancora variabilità asciutta. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in aumento tra Toscana, Umbria e Marche. Temperature minime e massime in generale rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse lungo le coste tirreniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni. In serata tempo per lo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .