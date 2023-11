Guè Pequeno critica i Måneskin: “Non vendono dischi in Italia”

Guè Pequeno bersagliato sui social per alcune sue dichiarazioni riguardanti il successo dei Måneskin: “In Italia non vendono dischi”

Guè Pequeno è noto per non avere peli sulla lingua e ancora una volta è tornato ad essere bersaglio sui social per alcune sue dichiarazioni riguardanti il successo dei Måneskin.

“Faranno anche i sold out degli show, ma non vendono i dischi”, ha detto l’artista. “Non lo so chi li ascolta- ha aggiunto- ma qualcuno in quale modo deve pur farlo, perché fanno il tutto esaurito negli stadi. Apro i social e vedo Angelina Jolie e la figlia al loro concerto. E anche negli Stati Uniti hanno fatto concerti da tutto esaurito. Mi pare siano arrivati al sold out anche a New York al Madison Square Garden. Ma cantano in inglese con musica rock. Immagina invece un rapper italiano che rappa in inglese. Quella sarebbe proprio un’altra storia“. E ora sono tantissimi i messaggi degli utenti che polemizzano con questa sua visione.

DAMIANO INCORONATO DA MICK JAGGER IN UN MURALES DI TVBOY

A Roma, intanto Damiano David – frontman del gruppo – è diventato il protagonista di un murales di TvBoy. Nel disegno viene incoronato da Mick Jagger. “Mick Jagger: ‘Maneskin? La più grande rockband del mondo, mi stupisce siano italiani’. L’incoronazione. Vicolo del Fico, Roma“, con una frase dello stesso frontman dei Rolling Stones l’artista presenta il suo nuovo lavoro sui social con grande orgoglio dello stesso David e anche di Mahmood che hanno immortalato nelle loro storie l’opera.

Il murales sorge in un quartiere storico per la musica, sede negli Anni 90 de Il Locale dove artisti di ogni genere si riunivano a suonare e divertirsi.