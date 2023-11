Chi è Rausy Giangarè, la Michela Idiong della fiction “Lea – I nostri figli”

Fiction Rai, ecco chi è Rausy Giangarè in tv nella seconda serie targata Rai prodotta da Banijay Studios Italy “Lea – I nostri figli” dove veste i panni di Michela Idiong

Attrice giovane e di talento dalla bellezza mozzafiato diventata un volto noto della fiction italiana. E’ Rausy Giangarè scoperta durante la prima stagione di “Buongiorno, Mamma!” e a novembre in tv nella seconda serie targata Rai prodotta da Banijay Studios Italy “Lea – I nostri figli” diretta da Fabrizio Costa dove veste i panni di Michela Idiong, giovane tirocinante infermiera di un ospedale pediatrico Ferrarese che è entrata in intimità con il dottor Pietro Verna, interpretato da Primo Reggiani.

Nasce a Massa nel 1992 da mamma mozambicana e papà Italiano. Fin da piccola la sua passione più grande è stata quella dei cavalli e dello sport come l’equitazione, il nuoto, il ciclismo, la danza ed infine l’atletica leggera che ha continuato per dodici anni.

A 20 anni, dopo la perdita di suo padre, ha deciso di smettere ogni attività sportiva e sentiva che non era più quello che volevo fare. Nel frattempo ha iniziato ad avere problemi di autostima e grande timidezza che in realtà non aveva mai avuto prima. Sotto consiglio di un amico, decide di iscriversi ad un corso di recitazione e dal primo monologo recitato di fronte ad altre persone ha capito che forse aveva trovato la sua strada. Così è iniziato il suo percorso… Ha studiato un anno a Firenze alla scuola di Cinema “Immagina” e, in seguito, ha conosciuto Rossella Izzo ed è entrata a far parte della sua scuola a Roma “Actor’s Planet ” per un anno. Nella stessa scuola ha vinto una borsa di studio che le ha permesso di seguire un altro anno. Nel frattempo si è trasferita a Roma, ha conosciuto Cristiano Cucchini che ha creduto in lei fin dal primo momento diventando poi il suo agente.

Il sogno si avvera e viene scelta per la serie Mediaset “Buongiorno Mamma ” con la regia di Giulio Manfredonia dove recita al fianco di Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, interpretando Greta una ragazza che in seguito ad un incidente resta in carrozzina; Subito dopo, verrà diretta da Isabella Leoni per la serie Rai “Lea un nuovo giorno” recitando accanto ad Anna Valle, Daniela Morozzi, Manuela Ventura, Marina Crialesi e Primo Reggiani. Nello stesso periodo arriva il primo progetto cinematografico importante: “Il Colibri'”, film diretto da Francesca Archibugi dove interpreta la nipote di Pierfrancesco. Rausy Giangarè è apparsa, inoltre, nelle serie tv “Resta con me” regia di Monica Vullo e “Buongiorno Mamma 2”.