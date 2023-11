Andare in Lapponia da Milano: a disposizione 4 voli settimanali Ryanair

Per andare in Lapponia in aereo da Milano, Ryanair offre quattro voli settimanali per la capitale del Natale per la stagione invernale 23/24

Ryanair, la compagnia aerea preferita dagli italiani, ha lanciato nuovi nuovi voli da Milano Bergamo alla Lapponia, offrendo ai clienti quattro partenze settimanali per la capitale del Natale per la stagione invernale 23/24.

Situata nella regione più settentrionale della Finlandia, la Lapponia è un paese delle meraviglie invernale che offre esperienze magiche per viaggiatori di tutte le età, come ad esempio escursioni in slitta trainata da renne, dog sledding attraverso i boschi innevati, soggiorni in un’accogliente capanna di legno o ancora passeggiate notturne per assistere allo spettacolo mozzafiato dell’aurora boreale prima di incontrare Babbo Natale in persona, insieme alla sua squadra di elfi e renne.

Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare il nostro primo volo da Milano Bergamo alla Lapponia, che prevede 4 frequenze ogni settimana per tutta la stagione invernale 23/24. La Lapponia è il sogno di ogni bambino (grande e piccolo) con esperienze magiche da condividere con la propria famiglia, tra cui gite in slitta trainate dalle renne, dog sledding e, naturalmente, una visita speciale a Babbo Natale in persona e alla sua allegra squadra di elfi.”