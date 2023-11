Previsioni meteo 13 novembre 2023: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 13 novembre 2023: tempo in miglioramento lungo tutto lo Stivale con la rimonta dell’alta pressione

Dopo una lunga fase di maltempo, condizioni meteo in miglioramento sull’Italia grazie alla rimonta di un campo di alta pressione che già dalla giornata di oggi farà vedere i suoi effetti. I principali modelli confermano infatti durante gran parte di questa settimana l’espansione di un campo di alta pressione prima sulla Penisola Iberica e poi verso il Mediterraneo centro-occidentale. Ci attendiamo dunque una breve estate di San Martino con sole e temperature in rialzo anche di qualche grado sopra media. Stabilità che però potrebbe durare poco con nuovi peggioramenti meteo attesi entro il prossimo weekend.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 13 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni co nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni, maggiori addensamenti sul versante adriatico con precipitazioni sparse. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori, con ampie schiarite sul versante tirrenico. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, asciutto sulla Sardegna con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora fenomeni residui sulle stesse regioni. In serata tempo in miglioramento ma con ancora molte nubi. Temperature minime e massime in generale rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .