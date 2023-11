Per Isabella Roth incarico in Novo Nordisk Italia

Case farmaceutiche: Isabella Roth entra in Novo Nordisk Italia con la qualifica di Head of external communication

Isabella Roth entra in Novo Nordisk Italia con la qualifica di Head of external communication. Isabella Roth ha una lunga esperienza nel settore delle Life Sciences. Ha lavorato per 12 anni in Baxter International azienda in cui ha ricoperto diversi ruoli e dove attualmente era Sr. Communication Lead Renal Care WEU & Corporate for Southern Europe (Italia Spgna,-Portogallo e Grecia)

In precedenza aveva lavorato in Sanofi Pasteur MSD come Communication Manager occupandosi di comunicazione esterna, interna e istituzionale, crisis management e della gestione eventi. All’inizio della sua carriera ha lavorato come giornalista in Adnkronos. Ha fatto parte del gruppo di lavoro AIFA sui farmaci di genere.

Sposata e madre di tre bambini, Roth è impegnata nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa con varie attività ed eventi: progetti di volontariato, di sostenibilità ambientale, di formazione e campagne di informazione rivolte alla popolazione; iniziative e campagne di comunicazione aziendali con attività focalizzate sul work-life balance e sull’inclusione e diversità.

Giornalista professionista, è laureata in letteratura italiana alla Sapienza Università di Roma, con un Master in giornalismo alla LUISS. Ha anche frequentato un corso di business finance alla SDA Bocconi incentrato sulle analisi delle variabili economico-finanziarie per il decision making.