Next Fertility ProCrea diventa centro di formazione per i medici: ha ottenuto il riconoscimento per l’Endocrinologia ginecologica e la Medicina della Riproduzione

Punto di riferimento per le coppie che sono alla ricerca di un figlio, punto di riferimento anche per i ginecologi. Next Fertility ProCrea ha ottenuto il riconoscimento come centro di formazione post laurea per i medici per quanto riguarda l’Endocrinologia ginecologica e la Medicina della Riproduzione. «Un risultato prestigioso», osserva la direttrice sanitaria del centro per la fertilità di Lugano, Marina Bellavia. «Un risultato che, se da una parte testimonia la qualità e la professionalità che il centro ha messo negli oltre 25 anni di attività nel campo della procreazione medicalmente assistita, dall’altra ci permette di potenziare l’azione di ricerca in collaborazione con importanti istituti universitari».

Avviato alla fine degli anni Novanta, Next Fertility ProCrea si è subito affermato tra i principali centri per la fertilità svizzeri. Nel 2010 il salto di qualità: con il trasferimento nell’attuale sede di via Clemente Mariani e con a disposizione una struttura da 1.800 mq, la clinica ha ampliato competenze e offerte, investendo molto nella genetica medica e in ricerca scientifica. Nel 2019 è entrato a far parte del gruppo internazionale Next Clinics potendosi così avvalere di una rete di specialisti, laboratori di analisi e tecnologie sempre all’avanguardia. «L’attenzione posta nei confronti dei pazienti è sempre andata di pari passo con la volontà di individuare soluzioni innovative per superare le problematiche legate all’infertilità», continua Bellavia. «Siamo sempre stati convinti che solamente una costante ricerca, inserita in un proficuo dialogo della comunità scientifica, possa rappresentare un reale valore aggiunto per le coppie con problemi di infertilità al fine di coronare il loro sogno: avere un figlio».

Il riconoscimento come centro di formazione medica in ambito ginecologico è stato rilasciato da IFSM, l’istituto svizzero per la formazione medica. «Il percorso non è stato semplice: abbiamo superato criteri molto rigorosi, testimoniando anche l’elevata specializzazione del personale medico in forza a Next Fertility ProCrea», aggiunge la direttrice sanitaria. Per la clinica svizzera, questo risultato non è un traguardo, «ma lo stimolo a proseguire e a migliorarsi continuamente sotto il profilo diagnostico, clinico e di accompagnamento delle coppie, per essere sempre al passo con le nuove frontiere della Medicina della riproduzione», prosegue Bellavia. «È già stata rafforzata la collaborazione con l’Università di Losanna. Inoltre l’essere centro di formazione ci permette di selezionare ginecologi di alto profilo da poter inserire nel nostro staff; specialisti ai quali vengono chieste non solamente ottime competenze professionali, ma anche capacità di lavorare in team e soprattutto quelle soft skill e doti umane che sono fondamentali per accompagnare le coppie in un percorso delicato che, inevitabilmente, porta ad aspettative importanti che devono essere soddisfatte».

Next Fertility ProCrea – Con una lunga esperienza nel campo della medicina della riproduzione, Next Fertility ProCrea è il maggiore centro di fertilità della Svizzera ed è un polo di riferimento internazionale dove opera un’équipe professionale di medici, biologi e genetisti specialisti in fisiopatologia della riproduzione. Tra i primi centri svizzeri ad avere al suo interno un laboratorio di Embriologia (IVF) certificato ISO15189, offre analisi genetiche per lo studio dell’infertilità con tecniche d’avanguardia e percorsi per ottenere una gravidanza. La sede principale è a Lugano in via Clemente Maraini, 8. www.nextfertilityprocrea.ch