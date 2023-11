Luigi Favoloso condannato per la frase sessista contro Selvaggia Lucarelli

Luigi Favoloso condannato per la scritta sessista contro Selvaggia Lucarelli: il fatto risale al 2018, quando l’ex di Nina Moric era un concorrente del Grande Fratello dal quale fu espulso

Dopo 5 anni arriva la condanna in sede legale per Luigi Favoloso. L’ex di Nina Moric al Grande Fratello del 2018 aveva esibito una maglietta con la scritta ‘Selvaggia Suca’ fatta con un rossetto e per questa ragione era stato squalificato dal reality.

Favoloso aveva negato il riferimento alla giornalista de ‘Il fatto quotidiano’, ma un altro concorrente, Simone Coccia Colaiuta pare abbia rivelato agli altri concorrenti che la frase fosse proprio riferita a Selvaggia Lucarelli, che oggi su X canta vittoria.

“Aveva esibito una maglietta con una frase sessista rivolta a me nella casa del Grande fratello. Il processo è durato 5 anni ma alla fine oggi Luigi Favoloso è stato condannato in sede penale con risarcimento danni da quantificare in sede civile. Il gentiluomo aveva provato a sfangarsela affermando che quella “Selvaggia” non ero io, ma è stato smentito dai testimoni”, scrive la giornalista.