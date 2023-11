Le “Persistenze” di Sara Montani al Castello Sforzesco di Vigevano

La mostra di Sara Montani “Persistenze” che si svolgerà fino al 29 novembre alla Pinacoteca Civica al Castello Sforzesco di Vigevano

La nuova mostra di Sara Montani “Persistenze”, a cura di Edoardo Maffeo, in programma nella Pinacoteca Civica del Castello Sforzesco di Vigevano fino al 29 novembre e realizzata con il patrocinio del Comune di Vigevano, del Museo della Permanente di Milano e dell’Associazione Amici di Palazzo Crespi, offre una profonda riflessione sul delicato equilibrio nella dinamica tra visione e memoria.

In un mondo in cui la visione è costantemente frammentata, Sara Montani pone un forte accento sulla “latenza” delle immagini, quel momento in cui l’immagine persiste sulla retina, dando una molteplicità di interpretazioni e trasformazioni. Le sue opere sono, in questo senso, un palcoscenico dove tutto appare e scompare, si deforma e si moltiplica, in un incessante gioco di spazio e tempo.

Contrapposta a questa instabilità della visione c’è la memoria, rappresentata come una sorta di archivio di tracce persistenti. Partendo da questa nota l’artista ci conduce in un viaggio attraverso la sedimentazione dei dettagli, i frammenti di vita, i sentimenti non espressi e le parole non dette. Come un profumo che resta a lungo sugli abiti e nel cuore, la memoria offre nuovi strati di comprensione ad ogni “lettura” successiva.

Le opere in mostra a Vigevano – tutte legate al tema dell’abito e degli accessori ad esso associati capaci di imprigionare l’esistenza passata – evidenziano come Sara Montani utilizzi una vasta gamma di poetiche, tecniche e materiali, per una molteplicità di linguaggi che rendono la sua ricerca espressiva un’esperienza immersiva totale, mettendo in luce come i dettagli possono essere sia ingannevoli che rivelatori, celati nel cono della percezione tra il reale e l’immaginario.

Il territorio in cui l’artista si muove è vasto e articolato, dove l’arte diventa un linguaggio aperto a soluzioni imprevedibili e la ricerca a macchia d’olio dell’artista un invito allo spettatore a unirsi a lei, esplorare nuovi orizzonti di luce in un mondo sempre più dominato da tecnologie che tentano di sterilizzare la nostra percezione e le nostre emozioni.

La mostra di Vigevano, come sottolinea Edoardo Maffeo, è il manifesto della visione profonda che Sara Montani ha del mondo: “come verità dei sentimenti, l’espressione dei desideri legati all’inconscio, l’esplorazione della materia come solidità e come misura evocativa dello spazio, la ricerca della luce ai confini del visibile, il valore del frammento visivo come traccia del vissuto, il progetto della forma come dialogo con il mistero, le risonanze del colore in rapporto all’evanescenza del reale.”

Come sottolinea il titolo stesso della mostra, non si tratta di episodi isolati, ma di una posizione quasi istintiva, un pulsare continuo che deriva dall’atto stesso della visione e dalle sensazioni che accompagnano il corso degli eventi.

Parallelamente alla mostra di Vigevano, Sara Montani è presente anche a Milano fino al 22 dicembre con la mostra “abito l’abito”, allestita alla “Galleria delle Lavagne” all’interno della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale Sperimentale Rinascita Livi in via Via Rosalba Carriera 12.

Nota biografica / Sara Montani

Artista impegnata nell’indagine della realtà sociale, la produzione artistica di Sara Montani, abbraccia più linguaggi, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’incisione, alle installazioni e ai libri d’artista, impiegando materiali e tecniche varie.

La sua ricerca affonda le radici nella memoria, individuale e collettiva e nella trasmissione della conoscenza, di generazione in generazione. Predilige progetti tematici, trasferendo il vissuto personale all’interno dell’opera d’arte.

Formatasi all’Accademia di Belle Arti di Brera con Tito B. Varisco e Guido Ballo, Sara Montani espone dal 1970 ed è stata invitata a prestigiose manifestazioni conseguendo premi e segnalazioni. Le sue opere figurano in collezioni e raccolte di enti pubblici e privati in Italia, Francia, Belgio, Inghilterra, Romania, Svizzera, Egitto, Germania, Cina, Giappone, Stati Uniti, Polonia, Repubblica Dominicana.

Sara Montani è attualmente membro del Consiglio direttivo del Museo della Permanente di Milano, e continua a contribuire attivamente al panorama artistico milanese ed italiano.

Sara Montani vive e lavora a Milano – http://www.saramontani.com