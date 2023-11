Fiorello fa da paciere tra Malgioglio e Mahmood

Pace fatta tra Mahmood e Malgioglio grazie a Fiorello a Viva Rai2!. Lo showman colpisce ancora, dopo aver fatto da paciere tra Francesco Totti e Luciano Spalletti

Fiorello colpisce ancora. Dopo aver fatto da paciere tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, questa mattina, a Viva Rai2!, lo showman ha fatto sotterrare l’ascia di guerra tra Mahmood e Malgioglio. Quest’ultimo aveva accusato il giovane collega di avere poca inventiva a causa dell’omonimia tra il titolo del suo ultimo singolo, “Cocktail d’amore”, e il brano del 1979 che l’autore scrisse per Stefania Rotolo. Una hit da non profanare, per l’artista siciliano.

Per buttare acqua sul fuoco, così, Fiorello ha telefonato in diretta a Malgioglio: “Alessandro mi ha fatto arrabbiare, ma ora mi sono calmato. Sono come quelle tigri che, dopo che le hai fatte infuriare, le accarezzi e tornano morbide. Ero a Istanbul quando ho saputo che Mahmood aveva scritto una canzone dal titolo ‘Cocktail d’amore’ e mi sono arrabbiato perché i titoli iconici devono rimanere iconici”.

LA SPIEGAZIONE DI MAHMOOD

Mahmood, però, ha negato ogni tentativo di imitazione: “Ma no Malgi. Ero a ballare a Berlino, ad una serata intitolata ‘Cocktail d’amore’, proprio in onore del tuo brano. Il mio voleva essere un omaggio”

Ai microfoni di Rds, qualche giorno fa, l’interprete di “Brividi” aveva raccontato come sono andati i fatti: “Quasi due anni fa è bruciato il palazzo dove stavo (a Milano, ndr). Era il mio primo appartamento in affitto, ti senti grande. Sono stato sfigato. Dovevo un attimo evadere, prendo un biglietto e vado a Berlino. Non conoscevo nessuno, chiamo un mio amico che andava spesso lì e gli chiedo il numero di suoi amici perché volevo andare a ballare. Loro mi portano, per la prima volta, ad una serata che si chiamava Cocktail d’amore. Il pezzo è nato in quella situazione lì, prende spunto da quella serata“.

“Con Mahmood siamo amici – ha continuato Malgioglio – anche se, lo devo ammettere, non ascolto mai la sua musica. Sono però contento del suo successo”.

Fiorello ha concluso la chiamata dando appuntamento a tutti e due in una discoteca in Germania. “Preferisco Porta Venezia a Milano”, ha chiosato Malgioglio.

Su Instagram, Cristiano ha, infine, confermato: “È stato così meraviglioso Fiorello oggi nel suo strepitoso show Viva Rai 2! a farmi riappacificare con Mahmood per la famosa canzone Cocktail D’amore. In fondo gli voglio bene e gli auguro tutto il successo del mondo. E lui lo sa. La vita è meravigliosa. Un abbraccio”.