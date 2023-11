Dott completa la rigenerazione di 10.000 monopattini

Dott, operatore più selezionato dalle metropoli europee per i servizi di micromobilità in sharing, annuncia oggi la completa rigenerazione di 10.000 dei suoi monopattini condivisi, circa un quarto della flotta totale. Questo risultato permetterà all’azienda di risolvere uno dei problemi più controversi del settore,Di conseguenza, le emissioni di carbonio per chilometro verranno ridotte di circa il

Questo importantissimo traguardo emerge dalla pubblicazione dell’ultimo rapporto sulla sostenibilità dell’operatore, relativo alle iniziative promosse nel corso del 2022. Lo scorso anno, Dott ha continuato a ridurre il proprio impatto sull’ambiente, nonostante il numero di noleggi sia più che raddoppiato, raggiungendo una riduzione totale deldelle emissioni di CO2 per chilometro dal 20201.

Come spiega Maxim Romain, Co-Founder e COO di Dott: “Nel 2022 abbiamo raggiunto l’adozione di massa del nostro servizio, raddoppiando il numero di noleggi e, al contempo, continuando a ridurre le nostre emissioni di carbonio. Abbiamo dimostrato il nostro impegno per la sostenibilità con un importante programma di rigenerazione dei mezzi, ricostruendo completamente 10.000 monopattini per raddoppiare la loro vita, eliminando la necessità di produrre altri veicoli. Concentrandoci su operazioni responsabili, intendiamo continuare a generare un impatto positivo per le persone che vivono nelle città in cui operiamo.”

Una filiera 100% ecosostenibile

Il progetto di rigenerazione e ristrutturazione dei monopattini elimina, dunque, la necessità di acquistare nuovi veicoli, che è generalmente il principale impatto sull’impronta di carbonio complessiva di società come Dott. A Lione, in Francia, e a Varsavia, in Polonia, i monopattini vengono completamente smontati da un team dedicato di specialisti. Vengono quindi suddivisi in parti da riciclare, riparare o riutilizzare e completamente riassemblati, rinnovati e verniciati. I 10.000 monopattini rigenerati vengono ora usati per migliaia di viaggi nelle città Dott di tutta Europa.

Dal report emerge anche che, nel corso di tutto il 2022, Dott ha migliorato il tasso di riciclaggio dei rifiuti, che è salito al 90% rispetto all’80% del 2021. Un target, posto al 2025, raggiunto con 3 anni d’anticipo e che ha spinto l’azienda a porsi il nuovo e ambizioso obiettivo di riciclare il 95% di tutti i rifiuti entro il 2023.

Inoltre, nelle città in cui Dott è attiva da più tempo, l’operatore emette sotto i 30 g di CO2 per km, una cifra equivalente a quella del trasporto pubblico londinese2 e prossima a raggiungere l’obiettivo generale di 20 grammi di CO2 per km percorso entro il 2025.

Infine, dal 2022, il programma “Ride Your Future” di Dott fornisce al personale operativo di strada e di magazzino, formazione su strumenti software e in ambito comunicazione, gestione e organizzazione. Le lezioni si svolgono durante l’orario di lavoro e nel 2022 un totale di 40 persone ha potuto sviluppare nuove competenze per migliorare la propria carriera.