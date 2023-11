Croce Atroce in digitale con il nuovo “Disco Crisco”

Online per Freak & Chic e in distribuzione Artist First, il nuovo singolo del progetto Croce Atroce. Un nuovo capitolo dal titolo “Disco Crisco“

É fuori per Freak & Chic e in distribuzione Artist First, il nuovo singolo del progetto Croce Atroce. Un nuovo capitolo dal titolo “Disco Crisco” che, dopo i precedenti album “Alda Merinos” ed “Anna Piaggio“, ci accompagna verso la pubblicazione di un nuovo album dal titolo “Queer Eleison“, in uscita venerdì 2 giugno.

Il titolo dell’album in uscita, già anticipato dal singolo “Dimmelo Dammelo” pubblicato ad aprile, è un adattamento del Kyrie Eleison, preghiera della liturgia cristiana che significa “Signore, pietà”, inteso come “Signore, sii benevole”. Qui diventa “Queer Eleison“. Associando due mondi che sembrano opposti, la religione e la queerness, questo progetto musicale esplora l’essere queer alla luce dell’idea di fede.

In questo pezzo, la notte rappresenta il momento in cui il mondo queer può esprimersi in modo sincero. Se infatti la vita diurna è più facile che ci imponga regole e costrizioni, quella notturna ci permette libertà, estetiche, linguaggi, usi e dinamiche senza filtri per il mondo arcobaleno. Il pre serata in casa, il passaggio nelle zone della città con i suoi locali di riferimento e l’epilogo della serata nei club, sono il palcoscenico di storie e situazioni memorabili. Tra giochi di ruoli, abitudini malsane, il divertimento al limite, relazioni tossiche e soldi spesi male, l’invocazione delle Sante, è il momento di ascesa verso un Paradiso negato dal mondo diurno.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/album/5u4vagmeF8pQ4d0Pm8Rvzy?si=CAzEahtgS3iLSzmQVixvKA