Bruno Frediani è il nuovo presidente della SIOMMMS

Bruno Frediani nuovo presidente della SIOMMMS la società dell’osteoporosi e delle malattie dello scheletro. Luigi Gennari presidente eletto

Al XXIII congresso nazionale della SIOMMMS, la società dell’osteoporosi e delle malattie dello scheletro, nominato il nuovo presidente: è il prof Bruno Frediani che subentra al prof Iacopo Chiodini. A lui e a tutto il consiglio direttivo i migliori auguri di buon lavoro. Presidente eletto il prof. Luigi Gennari.

«Ricevo in eredità una SIOMMMS importante, per numeri e qualità del lavoro svolto – ha dichiarato il presidente Frediani. Come numeri perché la SIOMMMS in questi due anni ha visto raddoppiare il numero di iscritti, per lo più giovani colleghi sotto i 40 anni C’è un incredibile entusiasmo per lo studio e l’assistenza delle malattie metaboliche dello scheletro. Tutto ciò rappresenta per noi una grande forza. Sono state svolte attività importanti dalle varie Commissioni: rapporti Istituzionali, rapporti col territorio, quella scientifica. Si sono anche intensificati i rapporti e i progetti a livello internazionale. C’è in sostanza un grande risveglio di interesse per l’osteoporosi e anche per altre patologie. Adesso c’è molto da lavorare, perché in passato si è lavorato molto e bene, dovremo continuare su questa scia.»

Quali sono le sue idee per lo sviluppo? «In questi due anni è stata fatta una ristrutturazione importante specie per il territorio. Abbiamo centri di eccellenza e abbiamo dei coordinatori. Questo lavoro dovrà proseguire. Dovremo lavorare con le Istituzioni regionali, per portare alcune attività come i PDTA regionali e come le azioni svolte negli ospedali come punti di forza davanti a un riferimento politico, dobbiamo cercare dei riferimenti con cui dialogare e l’obiettivo è di lavorare anche con altre società, sempre a livello regionale, per avere più forza contrattuale. Questo è l’obiettivo principale da implementare e sviluppare nella prossima presidenza.»

La comunicazione è un obiettivo importante? Sì, dobbiamo comunicare la nostra forza, la forza della cultura, la forza di ciò che non va e la forza di cambiare le cose che non vanno e soprattutto la forza di tanti pazienti che hanno dei problemi e che devono essere aiutati e questo va fatto anche attraverso la comunicazione che è fondamentale. Cercheremo di implementare questo aspetto, sempre in accordo con il consiglio direttivo, perché essere presente nei mass media è fondamentale perché altrimenti ci chiudiamo in una torre d’avorio e quindi non siamo influenti per quelle che sono poi le decisioni da prendere insieme a livello regionale per portare poi tutto questo a livello nazionale.

Bilancio di due anni di attività con il Presidente uscente

Abbiamo fatto il punto con il prof. Iacopo Chiodini, professore associato di endocrinologia all’Università degli Studi di Milano, per farci raccontare alcune delle principali attività svolte nel biennio da lui presieduto. «Il congresso del 2023 è stato uno dei più popolati della storia della SIOMMMS – sottolinea Chiodini- con più di 700 partecipanti. Un congresso che ha visto tantissimi simposi , spessi condivisi con società internazionali e società nazionali quindi estremamente trasversale. C’è stata un’affluenza di giovani mai vista prima. Il congresso si è calato nella pratica clinica quotidiana con una quantità notevole di meet the expert e casi clinici, perché ha voluto essere formativo oltre che informativo.»

Attività di tipo scientifico

Nel biennio, a parte i 2 congressi nazionali, sono stati effettuati 2 congressi macro-regionali, 9 congressi regionali Inoltre sono state realizzate 4 linee guida che sono all’Istituto Superiore di Sanità e una quinta è in preparazione ed è stata opzionata sempre all’istituto superiore di sanità. E’ stata implementata l’attività scientifica in collaborazione con l’International Federation muscoskeletrical society in modo da dare quella visibilità internazionale che SIOMMMS merita.

Attività di tipo formativo

E’ stata istituita una rubrica che si chiama SIOMMMS informa che consente ai Soci di avere tutti i mesi un aggiornamento ed è in corso di preparazione un’app che sarà pronta a breve, che darà la possibilità di seguire webinar direttamente sul cellulare.

Numero dei Soci

Nel biennio 2021-2023 il numero dei soci è incrementato del 54 % e soprattutto, è raddoppiato il numero dei giovani, con un incremento più del 100%.

«Questi dati sono importanti –sottolinea Chiodini- non solo perché la società è diventata più popolosa ma perché stiamo seminando bene, stiamo cercando di includere soprattutto le realtà locali sul territorio e questo ruolo di diffusione “dal basso”, dalla base, dal serbatoio di SIOMMMS sta diventando estremamente importante e sta diventando foriero di buoni frutti»

Attività rivolte ai giovani

«Abbiamo modificato lo Statuto –rimarca Chiodini- includendo una Commissione permanente soltanto per i giovani che non può essere eliminata se non tramite un’altra modifica dello Statuto, formata da giovani under 40 che hanno quindi voce in capitolo sul direttivo. Inoltre i giovani hanno la possibilità di avere un simposio a loro dedicato, che gestiscono in autonomia, dai moderatori ai relatori, nonché un evento che è pre-congressuale internazionale, in cui i giovani incontrano colleghi giovani internazionali e nazionali con esperti internazionali sulla capacità e sulle opportunità di fare ricerca. questo aspetto scientifico formativo diventa poi anche un momento sociale perché i giovani hanno una cena sociale a loro dedicata che consente di rilassarsi ma soprattutto di avere quei rapporti interpersonali che sono poi alla base di qualsiasi successo sia di tipo clinico che di ricerca.»