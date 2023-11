Apnea ostruttiva del sonno: il respiro migliora con il trattamento PAP

Uno studio islandese ha scoperto che il trattamento con pressione positiva delle vie aeree (PAP) per l’apnea ostruttiva del sonno è associato alla riduzione dei sintomi respiratori

Uno studio islandese ha scoperto che il trattamento con pressione positiva delle vie aeree (PAP) per l’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è stato collegato alla riduzione dei sintomi respiratori e da reflusso gastroesofageo notturno (nGER). Lo studio è stato pubblicato su ERJ Open Research.

Dopo 2 anni, persone che usavano continuamente PAP hanno riportato una diminuzione sia del GER notturno (odds ratio aggiustato [aOR] 0,58, IC 95% 0,40-0,86) che del respiro sibilante (aOR 0,56, IC 95% 0,35-0,88) rispetto ai non utilizzatori, hanno evidenziato i ricercatori guidati da Thorarinn Gislason, dell’Ospedale Universitario Nazionale d’Islanda a Reykjavik.

La riduzione del reflusso notturno, indipendentemente dall’uso della PAP, era collegata a maggiori probabilità di riduzione della tosse produttiva mattutina (aOR 4,70, IC 95% 2,22-9,99) e della bronchite cronica (aOR 3,86, IC 95% 1,74-8,58).

Sia i sintomi respiratori che quelli nGER sono più frequenti per coloro che soffrono di OSA; i ricercatori citano come potenziale causa il maggiore sforzo respiratorio richiesto ai pazienti con OSA, che porta a tensione sulla giunzione gastroesofagea.

“Data l’elevata prevalenza di OSA, nGER e sintomi respiratori, una maggiore conoscenza delle loro possibili associazioni causali e della risposta al trattamento è di significativa importanza clinica e di salute pubblica”, ha scritto il gruppo.

“Questa conoscenza potrebbe in definitiva portare a un trattamento più efficiente e personalizzato, modificando possibilmente le decisioni terapeutiche per un numero considerevole di pazienti con OSA a cui spesso oggi non viene offerto il trattamento PAP, in particolare quelli con un basso AHI (indice di apnea-ipopnea) ma sintomi respiratori e nGER.”

Un’analisi di mediazione ha suggerito che il trattamento PAP ha ridotto il respiro sibilante direttamente, non riducendo l’nGER. Coloro il cui nGER non è scomparso dopo 2 anni non hanno avuto una riduzione del respiro sibilante indipendentemente dal livello di utilizzo della PAP.

“Al contrario, il trattamento PAP ha ridotto la tosse produttiva mediata da una diminuzione dell’nGER”, hanno scritto i ricercatori.

Le diminuzioni dei sintomi nGER (p<0,01) e del respiro sibilante (p=0,02) erano maggiori tra gli utilizzatori completi di PAP rispetto a quelli che la utilizzavano solo parzialmente o per niente. Un andamento simile ma statisticamente non significativo tra i due gruppi è stato osservato per quanto riguarda la tosse produttiva.

Lo studio di coorte islandese sull’apnea notturna ha compreso tutti i 732 pazienti ai quali è stata prescritta la PAP presso il servizio di medicina respiratoria e del sonno di un singolo centro medico accademico da settembre 2005 a dicembre 2009.

Prima di iniziare il trattamento PAP, i pazienti sono stati sottoposti a un test domiciliare per l’apnea notturna di tipo 3 e hanno completato questionari dettagliati. Sono stati condotti follow-up a 2 anni dopo l’inizio del trattamento, che includevano valutazioni dell’aderenza alla PAP e una ripetizione delle misurazioni di base. Quelli con macchine PAP più recenti hanno fornito le schede di memoria dei dispositivi per dati oggettivi sull’utilizzo, mentre quelli con macchine più vecchie senza tale funzionalità hanno compilato questionari sull’utilizzo.

L’utilizzo completo della PAP, osservato per 366 pazienti, è stato definito come prova oggettiva dell’uso del dispositivo per almeno 4 ore al giorno per 20 o più giorni nelle 4 settimane precedenti o dell’uso auto-riferito per almeno il 60% della notte su 5 o più notti a settimana. Sono considerati non utilizzatori coloro che restituiscono il proprio apparecchio PAP entro un anno dall’inizio dell’utilizzo.

L’età media dei pazienti era di 54 anni e la popolazione era composta per il 78,4% da uomini. I ricercatori hanno riferito che gli utilizzatori completi di PAP erano leggermente più anziani, avevano un BMI più elevato e avevano meno probabilità di fumare attualmente rispetto ai non utilizzatori.

I ricercatori hanno notato che il disegno dello studio non includeva una misurazione oggettiva per l’nGER, utilizzando le risposte al questionario sia per l’nGER che per l’adesione alla PAP per alcuni pazienti. Questo, e la mancanza di analisi dei sottogruppi, hanno potenzialmente limitato i risultati dello studio.

Andrew Varga della Icahn School of Medicine al Mount Sinai di New York City, ha espresso preoccupazione riguardo ai metodi di misurazione più soggettivi nonostante le misure correttive come l’analisi di corrispondenza della propensione, osservando che “i soggetti che hanno poi aderito alla PAP avevano un livello leggermente più alto di gravità dell’apnea al basale, il che potrebbe suggerire che hanno di più da guadagnare dal punto di vista sintomatico dal trattamento della loro apnea.”

Secondo gli autori potrebbe essere utile effettuare uno screening preliminare e includere solo i soggetti che presentano sia OSA che sintomi di malattia da reflusso gastroesofageo al basale. Perché ci sarà sempre un problema di aderenza quando si tratta di individui di nuova diagnosi. vengono avviati alla PAP, un approccio alternativo includerebbe la selezione di individui già noti per aderire alla PAP e la sospensione della terapia per determinare se, e quanto rapidamente, qualcuno di questi sintomi soggettivi ritorna”.

